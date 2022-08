Patrick, poney maire de Cockington, en Angleterre, se bat pour rester en fonction au pub

“C’était une course à un cheval pour lui d’être maire, mais apparemment quelqu’un était jaloux”, a déclaré Kirk Petrakis, qui, avec sa femme, Hannah, est propriétaire du maire de la ville de Devon, en Angleterre.

L’enclos de Patrick, construit il y a presque un an par des bénévoles d’une organisation agricole, se trouvait à l’extérieur du pub Drum Inn dans le Devon. Les habitants – en particulier ceux qui souffraient d’anxiété, de handicaps et de maladies en phase terminale – savaient qu’ils pourraient toujours le trouver là-bas, a déclaré Petrakis au Washington Post.

Un porte-parole du Conseil de Torbay a confirmé qu’il avait reçu une plainte d’un membre du public et a déclaré qu’il n’avait “reçu ni approuvé aucune demande de planification pour la clôture ou le changement d’utilisation des chevaux” et qu’il encourageait les partisans de Patrick à demander une autorisation adéquate. d’ériger un espace pour lui permettre de rencontrer les habitants.

Le conseil a déclaré qu’il avait ouvert un “dossier d’application” concernant l’érection de “clôtures en bois non autorisées et l’affichage de publicités dans le café en plein air”, qui se trouve dans une zone de conservation désignée et à côté d’un bâtiment historique.