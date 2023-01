Patrick Modiano dit que les bons livres font les bonnes personnes

Qu’est-ce qui vous touche le plus dans une œuvre littéraire ?

Le style. La musique. Ce qui m’émeut le plus dans un livre, c’est d’entendre la même voix me parler du début à la fin.

Préférez-vous les livres qui vous touchent émotionnellement ou intellectuellement ?

Ceux qui me touchent émotionnellement.

Comment organisez-vous votre collection de livres ?

Malheureusement, il faudrait beaucoup de monde pour organiser ma bibliothèque. Il faudrait produire un système de classement sur fiches où le nom des auteurs et les titres de leurs livres apparaîtraient par ordre alphabétique. Principalement, cela indiquerait l’emplacement exact de chaque livre, car je passe souvent des heures, voire des jours, des semaines et des mois, à chercher un livre, et parfois je ne le trouve jamais. Mes livres sont en deux rangées sur les étagères, la première rangée cachant la seconde. D’autres livres s’entassent dans des placards et des caisses, et encore plus dans des meubles de rangement.

À un moment donné, j’ai dû me débarrasser d’environ 5 000 livres, car il n’y avait plus de place pour les conserver. J’aurais dû faire une liste de ces 5 000 livres, car je ne me souviens plus de leurs titres. Souvent, j’en cherche un sans me rendre compte que je ne l’ai plus.

Quel livre les gens pourraient-ils être surpris de trouver sur vos étagères ?

Des tas d’annuaires téléphoniques de tous types : de Paris de 1835 aux années 1970, de Londres et de Berlin, des annuaires téléphoniques commerciaux des années 30, des villes d’Europe, d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, d’Australie et des îles du Pacifique, des registres sociaux, des annuaires de cinémas, de théâtres, de salles de danse et de musique, etc., dans lesquels figurent les adresses de centaines de milliers de personnes disparues.