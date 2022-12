Patrick Mahomes vs Joe Burrow : Le quarterback des Chiefs de Kansas City a-t-il trouvé son match à Burrow et les Bengals de Cincinnati ? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes et Joe Burrow de cette saison jusqu’à présent, avant la visite des Chiefs aux Bengals ce dimanche

Patrick Mahomes est habitué à cela.

Il semble que chaque dimanche, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City soit impliqué dans un match de renom contre un autre jeune joueur talentueux dans la même position qui cherche à prendre son trône en tant que meilleur du groupe.

Cette semaine ne fait pas exception, avec Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati les derniers à essayer de faire tomber Mahomes et les Chiefs de leur perchoir.

Dans l’AFC, la route du Super Bowl passe par Kansas City. Le stade Arrowhead a accueilli chacun des quatre derniers matchs du championnat de conférence, et pendant 12 semaines de la saison 2022, les Chiefs siègent actuellement 9-2 et en possession de la tête de série n ° 1 – avec Mahomes favori pour remporter son deuxième prix MVP de la ligue en seulement sa cinquième saison en tant que titulaire.

Mahomes mène la ligue en verges par la passe (3 585) et en touchés (29), avec Josh Allen des Buffalo Bills en deuxième – 3 406 verges et 25 touchés – ayant joué un match de plus que ses concurrents. Burrow est troisième (3 160 yards, 23 TDs).

Le succès de la NFL en tant que marque se nourrit de la position de quart-arrière, et alors que les talents des stars vétérans de la ligue commencent à décliner – Tom Brady, Aaron Rodgers et Russell Wilson tous assis en dessous de 0,500 cette saison – la ligue est vraiment en sécurité mains avec une jeune génération super talentueuse de QB.

Une récolte de QB que Mahomes a dominé dans l’ensemble. En 28 départs en carrière (y compris les séries éliminatoires) contre des quarts actuellement âgés de 27 ans et moins, le record de Mahomes est impressionnant de 21-7, détenant un record de victoires contre tous les concurrents, sauf un. Terrier.

4-1 contre Justin Herbert (chargeurs)

4-0 contre Baker Mayfield (Browns)

3-2 contre Josh Allen (Bills)

3-1 contre Lamar Jackson (Corbeaux)

2-1 contre Deshaun Watson (Texans)

1-0 contre Tua Tagovailoa (Dauphins)

1-0 contre Jalen Hurts (Eagles)

1-0 contre Daniel Jones (Géants)

1-0 contre Kyler Murray (Cardinaux)

1-0 contre Trevor Lawrence (Jaguars)

0-2 contre Joe Burrow (Bengales)

Alors que la route vers le Super Bowl a effectivement traversé Kansas City la saison dernière, ce sont les Bengals de Burrow qui se sont finalement dirigés vers Los Angeles après avoir surmonté un déficit de 21-3 en première mi-temps pour sortir vainqueurs 27-24 en prolongation – et c’était pour aller avec un triomphe tout aussi étonnant 34-31 moins d’un mois avant la saison régulière.

De même, Cincinnati avait beaucoup traîné lors de la première rencontre des équipes, se retrouvant derrière 21-7 au milieu du deuxième quart, avant que Burrow et le receveur vedette Ja’Marr Chase ne remportent le match avec des performances stupéfiantes.

Burrow a terminé 30 passes sur 39, pour 446 verges et quatre touchés, dont trois – dont deux scores monstrueux de 72 et 69 verges – à la recrue Chase, qui a retourné un étonnant 266 verges en 11 réceptions.

Les deux se combineraient à nouveau dans cette victoire au championnat de l’AFC, mais pas avec un effet aussi dévastateur – Burrow 250 verges et deux touchés, Chase avec six prises pour 54 verges et un score – mais c’était encore suffisant pour étourdir Mahomes et empêcher les chefs de atteindre un troisième Super Bowl consécutif.

Avant leur dernier affrontement dimanche, Burrow et Mahomes se sont félicités l’un de l’autre.

Mahomes a déclaré aux journalistes cette semaine: “J’ai une tonne de respect pour Joe. C’est un grand joueur de football, mais c’est aussi un compétiteur. Ce sont les gars qui gagnent dans cette ligue – les gars qui concourent.” Burrow, quant à lui, a déclaré à propos de son homologue QB: “C’est le meilleur [quarterback] à l’heure actuelle. Il a joué le meilleur toute l’année. C’est amusant de le voir jouer. Il n’y a vraiment pas eu beaucoup de gens comme lui qui ont traversé le match.”

Mais malgré le malgré l’amour Mahomes-Burrow, il y a un courant sous-jacent à cette dernière rencontre, qui pourrait encore s’avérer cruciale dans la bousculade pour la position dans l’AFC ultra-compétitive.

Les Chiefs ouvrent actuellement la voie à 9-2, sur une séquence de cinq victoires consécutives, mais les Bengals ne sont pas loin derrière à 7-4, ayant remporté cinq de leurs six derniers matchs, et pourraient se jeter dans le mélange pour l’avantage à domicile et ce laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires avec une victoire dimanche.

“Vous avez beaucoup de bouquets qui vont et viennent entre Mahomes et Burrow”, a déclaré Mike Florio sur NBC. Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h) cette semaine.

“Ces deux équipes, pour la plupart, font très attention à ne rien dire qui pourrait être utilisé comme ancien matériel de tableau d’affichage.

“Mais je pense qu’il y a un courant sous-jacent d’animosité là-bas. Surtout de la part des Chiefs, qui ont perdu contre les Bengals deux fois l’an dernier.

“Au moins avec la rivalité Mahomes-Allen, les Chiefs sont du bon côté quand ça compte. Les Bills ont remporté les deux derniers de la saison régulière, mais jusqu’à ce que les Bills gagnent en séries éliminatoires, les Chiefs les possèdent toujours.

“Les Bengals ont tranquillement acquis le titre des Chiefs. Je pense qu’il y a beaucoup plus de bouillonnement sous la surface.”

Rendre la forme des Chiefs et des Bengals d’autant plus impressionnante avant leur dernier affrontement dimanche a été l’absence de leurs principales armes offensives lors de ces deux rencontres la saison dernière – pour des raisons différentes. Pour Kansas City, Tyreek Hill a depuis été échangé et joue pour les Dolphins de Miami, tandis que Cincinnati a été privé de Chase à cause d’une blessure à la hanche le mois dernier.

La perte de Hill est loin d’avoir affecté Mahomes. En fait, si quoi que ce soit, cela a vu l’attaque des Chiefs devenir un peu moins prévisible, avec leur superstar QB diffusant le ballon de manière efficace et efficiente à n’importe quel nombre de leurs talentueux corps de réception, plus l’ailier serré titanesque Travis Kelce. Mahomes a dépassé les 300 verges par la passe en sept matchs cette saison, dont six consécutifs dimanche.

Les Bengals, quant à eux, ont subi une lourde défaite 32-13 contre les Browns de Cleveland lors de leur premier match sans Chase, mais ont enchaîné avec trois victoires consécutives contre les Panthers de la Caroline, les Steelers de Pittsburgh et les Titans du Tennessee.

La défaite des Browns avait fait chuter Cincinnati à 4-4 cette saison et il y avait des rumeurs d’une potentielle “gueule de bois du Super Bowl” après leur défaite déchirante contre les Rams de Los Angeles lors du match pour le titre de la saison dernière.

Cela a été corrigé avec leur récent parcours gagnant, mais des tests plus sévères attendent certainement les Panthers (4-8) et les Steelers (4-7).

La victoire âprement disputée contre les Titans (7-4) le week-end dernier a donné une plus grande preuve de la détermination de cette équipe, et Burrow et les Bengals bénéficient désormais du retour de Chase et du porteur de ballon Joe Mixon, blessés ce week-end. Juste à temps pour affronter les Chiefs.

Il est temps que les gens arrêtent de dormir à Cincinnati.

“Joe Burrow le fait et est déterminé”, a ajouté Florio avant le match épique QB de ce week-end.

“Nous l’avons en quelque sorte oublié. Nous sommes tellement pris par Patrick Mahomes et Josh Allen, et quelle que soit la nouvelle saveur du mois. “Burrow était la saveur du mois l’année dernière, mais nous avons juste en quelque sorte évolué.

“Je pense que nous devons commencer à accorder beaucoup plus d’attention aux Bengals – et nous le ferons certainement s’ils gagnent à domicile dimanche.”

Regardez Patrick Mahomes, l’hôte des Bengals de Cincinnati de Joe Burrow, et les Chiefs de Kansas City en direct sur Sky Sports NFL dans le cadre du triple en-tête du dimanche soir qui débute à partir de 17 heures; coup d’envoi à 21h25