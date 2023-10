Après un touché des Chiefs de Kansas City dimanche, la femme de Taylor Swift et Patrick Mahomes, Brittany, est devenue virale avec leur poignée de main.

Swift était de nouveau présent pour l’ailier rapproché Travis Kelce et a assisté à au moins quatre des cinq derniers matchs des Chiefs, y compris leur match sur la route au MetLife Stadium.

Swift et Brittany Mahomes ont partagé une autre poignée de main après que Kelce ait marqué.

Les deux poignées de main ont fait le tour des réseaux sociaux. Et ils ont eu Patrick Mahomes, le double MVP, réalisant qu’il n’a pas de poignée de main avec Kelce, son coéquipier depuis environ sept saisons.

“Je dois parler à Travis parce que Travis et moi n’avons même pas encore de poignée de main. Donc, je veux dire, ils ont une longueur d’avance sur nous”, a déclaré Mahomes sur KCSP, via le New York Post. “Donc, nous allons devoir nous inscrire au tableau blanc et trouver une poignée de main pour pouvoir essayer de surpasser la leur.”

Depuis que Swift et Kelce seraient sortis ensemble, Kelce a augmenté son jeu d’un cran et il domine lorsqu’elle est présente.

Dans les deux matchs, l’auteur-compositeur-interprète n’a pas vu Kelce jouer, il a récolté en moyenne 46,5 verges sur réception. Il convient de noter qu’il est revenu d’une blessure au genou lors de l’un de ces matchs et a brièvement quitté l’autre avec une blessure à la cheville.

Au cours des quatre matchs auxquels Swift a participé, Kelce a récolté en moyenne 108 verges sur réception.

Kelce a connu la meilleure année de sa carrière au Temple de la renommée la saison dernière, lorsqu’il a remporté sa huitième nomination consécutive au Pro Bowl.

Kelce a capté 21 passes pour 303 verges au cours de ses deux derniers matchs. Ses 179 verges lors de la victoire 31-17 des Chiefs contre les Chargers de Los Angeles dimanche ont été les deuxièmes plus importantes de sa carrière. Au cours des quatre matchs précédents, il a réussi 27 attrapés pour 222 verges.