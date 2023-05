Patrick Mahomes veut apporter une nouvelle franchise sportive à Kansas City

L’avenir des Coyotes de l’Arizona de la LNH est en question, et le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a lancé l’idée que Kansas City serait leur nouveau domicile.

Les Coyotes de l’Arizona tentent depuis longtemps de trouver une nouvelle arène pour leur équipe. Ils jouent actuellement à Mullett Arena, la patinoire de l’équipe de hockey Arizona State Sun Devils qui peut accueillir environ 5 000 fans, mais le plan était qu’ils y jouent temporairement afin qu’ils puissent construire une toute nouvelle arène à Tempe dans le cadre d’un investissement de 2,1 milliards de dollars. plan de développement du quartier des divertissements.

Tout ce qui devait arriver était que les habitants de Tempe votent « Oui » sur les trois propositions (301, 302 et 303) lors d’une élection spéciale le 16 mai. Mais mardi, les électeurs ont rejeté les trois propositions avec véhémence.

C’était la meilleure chance pour les Coyotes de rester en Arizona. Maintenant, les Coyotes et la LNH vont essayer de déterminer s’il reste des chances de rester en Arizona. Sinon, la relocalisation pourrait très bien être sur la table.

Le quart-arrière des Chiefs et double MVP de la NFL, Patrick Mahomes, s’est rendu sur Twitter pour faire savoir à ses partisans que «les Coyotes de Kansas City sonnent bien».

Patrick Mahomes lance l’idée du déménagement de la franchise Coyotes de la LNH à Kansas City

Kansas City a les Chiefs de la NFL, les Royals de la MLB, le Sporting Kansas City de la MLS et le courant de la NWSL. Une équipe de la LNH pourrait-elle être dans les cartes?

Eh bien, la LNH a essentiellement dit à tout le monde de freiner toute discussion sur la relocalisation. Le sous-commissaire de la LNH, Bill Daly, a déclaré à ESPN que le plan est que les Coyotes jouent au Mullet Arena la saison prochaine. Le président et chef de la direction des Coyotes, Xavier A. Gutierrez, a réitéré ce plan, publiant une déclaration, écrivant que même s’ils ont perdu une arène à Tempe, ils sont toujours déterminés à rester en Arizona.

«Bien que nous soyons très déçus que les électeurs de Tempe n’aient pas approuvé le projet de Entertainment District, nous tenons à remercier tous nos fidèles fans qui ont soutenu les Coyotes au fil des ans. Votre loyauté est ce qui rend notre meute forte », a écrit Gutierrez, h/t LNH.com. « Au cours de la saison 2023-24, les Coyotes de l’Arizona joueront au Mullett Arena. De plus, nous restons attachés à l’Arizona et avons déjà commencé à renouer avec les responsables locaux et les sites pour solidifier une nouvelle résidence permanente dans la vallée.

« Nous sommes impatients de partager plus avec vous dans les semaines à venir. »

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a publié sa propre déclaration après la confirmation des résultats des élections, disant que la ligue était « terriblement déçue » et que la ligue parlerait avec l’équipe des plans à venir dans les semaines à venir.

L’équipe des médias sociaux des Coyotes a envoyé un sondage sur Twitter demandant aux fans dans quelle ville de l’Arizona ils devraient envisager de construire une arène à domicile. Les quatre options étaient Scottsdale, Mesa, Chandler et Gilbert.

Pack, nous voulons avoir de vos nouvelles. Où les Coyotes devraient-ils construire notre nouvelle maison ? – Coyotes de l’Arizona (@ArizonaCoyotes) 18 mai 2023

Les Coyotes semblent exercer toutes leurs options pour rester en Arizona. Il restera à voir si c’est une option réalisable et faisable. Mais pour l’instant, les Coyotes joueront à Arizona State pour la deuxième année consécutive.