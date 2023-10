Patrick Mahomes, Travis Kelce et Rory McIlroy rejoignent le groupe d’investisseurs alpins de F1

Patrick Mahomes, Travis Kelce et Rory McIlroy font partie des nouveaux investisseurs qui ont rejoint le groupe d’investissement d’Otro Capital dans Alpine. Voici ce que vous devez savoir :

Otro Capital faisait partie du groupe d’investisseurs comprenant les propriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, ainsi que RedBird Capital Partners, qui ont acheté une participation de 24 % dans Alpine, ce qui a été annoncé fin juin.

Parmi les autres investisseurs qui rejoignent le groupe figurent le boxeur britannique Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold du Liverpool FC, le footballeur espagnol Juan Mata et Roger Ehrenberg (qui est un investisseur dans les Marlins de Miami et le Real Salt Lake).

Pourquoi c’est important

Comme Alexander-Arnold l’a souligné dans sa déclaration, « la F1 est confrontée à une croissance incroyable en tant que sport ». Une tempête parfaite s’est formée pendant la pandémie de COVID-19 alors que l’économie des créateurs de contenu était en plein essor et que Netflix a publié une saison de « Drive to Survive », créant croissance de la base de fans. Le sport a continué à se développer, accueillant de nouvelles courses comme le GP de Miami en 2022 et le GP de Las Vegas le mois prochain, et le calendrier de l’année prochaine comprend 24 week-ends de course.

Et étant donné que lorsque Renault a rebaptisé Alpine il y a quelques années, il a défini un plan de 100 courses pour être un leader d’ici 2025, ces nouveaux investisseurs de premier plan devraient contribuer à renforcer la visibilité d’Alpine en dehors de la base de fans habituelle de F1. Selon le communiqué de presse, « les nouveaux investisseurs contribueront à accroître la notoriété mondiale d’Alpine F1 et complèteront davantage les contributions d’Otro Capital dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l’hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising. »

Avec cinq grands prix et quelques courses de sprint à disputer, Alpine occupe la sixième place du classement et fait face à un écart de 129 points par rapport à McLaren, cinquième.

Ce que disent les nouveaux investisseurs

Mahomes, qui a assisté au Grand Prix de Miami plus tôt cette année, a déclaré dans le communiqué de presse : « L’opportunité de diriger un groupe d’investisseurs avec Travis chez Alpine F1 aux côtés d’Otro Capital était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. C’est une période passionnante pour le sport et c’est une opportunité de porter nos valeurs communes sur la scène mondiale.

Pour Alexander-Arnold, cependant, l’investissement est un peu plus personnel puisqu’il rejoint le groupe avec son frère Tyler. « Ayant participé à des courses de Formule 1 en tant que fan, j’adore l’environnement sous haute pression du paddock et j’ai pu constater à quel point l’équipe Alpine est incroyablement impressionnante. »

Rory McIlroy a déclaré : « La passion pour l’excellence sur le terrain de golf m’a amené à admirer la même quête en Formule 1. Le partenariat avec Otro Capital dans Alpine F1 est une aventure exaltante qui unit mon amour pour le sport, la compétition et ma volonté incessante d’être. le meilleur. »

