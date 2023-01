Patrick Mahomes s’entraîne, “prêt” pour le championnat AFC contre les Bengals

Le plus gros point d’interrogation sur les blessures qui plane sur les matchs de championnat de la conférence de la NFL concerne Patrick Mahomes des Chiefs et l’entorse à la cheville qu’il a subie lors de la victoire 27-20 de l’équipe contre les Jaguars.

La blessure de Mahomes a contribué à influencer un changement majeur dans les cotes pour le match revanche du championnat AFC des Chiefs contre les Bengals, avec Kansas City répertorié comme outsider – jusqu’à 2,5 points sur plusieurs paris sportifs, y compris FOX Bet. (La ligne est depuis revenue aux Bengals -1 mercredi après-midi.)

[Bengals-Chiefs fate rests upon Patrick Mahomes’ injured ankle]

Les chances pourraient continuer à bouger, alors que le MVP présumé de la NFL 2022 s’entraînait aux côtés du reste de son équipe mercredi. Par la suite, Mahomes a doublé son vœu de jouer dimanche contre Cincinnati.

“Je vais bien. Semaine du championnat de l’AFC, prêt à partir”, a déclaré Mahomes mercredi. “[The ankle’s] bien faire. J’ai eu quelques jours de traitement, quelques jours de rééducation. J’ai hâte de sortir sur le terrain d’entraînement et de le tester et de voir où j’en suis, mais je me sens bien jusqu’à présent.”

Mahomes le week-end dernier a subi la blessure vers la fin du premier quart, alors que le secondeur de Jacksonville Arden Key est tombé sur sa jambe droite alors qu’il tentait de limoger le quart-arrière vedette. Le remplaçant Chad Henne a joué tout le deuxième quart-temps, menant un touché de 98 verges avant que Mahomes ne revienne après la mi-temps et a clôturé le match avec une boiterie notable.

Mahomes et les Chiefs chercheront leur première victoire contre les Bengals depuis l’arrivée de Joe Burrow à Cincinnati en tant que premier choix au total du repêchage de la NFL 2020. Les Bengals ont remporté trois rencontres consécutives dans la série, chacune par trois points. Cela inclut la semaine 13 à Cincinnati, ainsi que le match de championnat de l’AFC de l’an dernier à Kansas City, lorsque les Bengals se sont ressaisis après un déficit de 18 points pour gagner 27-24 en prolongation.

Le vainqueur de dimanche se qualifiera à nouveau pour le Super Bowl, qui se jouera le 12 février et sera diffusé sur FOX et l’application FOX Sports.

