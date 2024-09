Patrick Mahomes réagit après que Donald Trump a félicité sa femme Brittany

Patrick Mahomes ne partagera pas ses convictions politiques publiquement, contrairement à son ami Taylor Swift.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City a été interrogé sur son soutien à un candidat à la présidentielle lors d’une conférence de presse après que le candidat républicain Donald Trump a félicité l’épouse de Patrick, Brittany Mahomes, pour son soutien présumé lors des prochaines élections.

« J’ai toujours dit que je ne voulais pas que ma place et ma plateforme soient utilisées pour soutenir un candidat ou faire quoi que ce soit d’autre », a déclaré Patrick, 28 ans. a déclaré aux journalistes le mercredi.

Patrick Mahomes a refusé de soutenir un candidat à la présidentielle lors d’une conférence de presse mercredi. Brittany Mahomes / Instagram

Le joueur de la NFL a refusé de partager ses convictions politiques après que Donald Trump, vu ici mardi, ait félicité l’épouse de Patrick, Brittany Mahomes, pour son prétendu soutien. Getty Images

« Je ne veux pas que ma place et ma plateforme soient utilisées pour soutenir un candidat ou faire quoi que ce soit d'autre », a déclaré Patrick lors de la conférence de presse de mercredi.

« Je pense que mon rôle est d’informer les gens sur la nécessité de s’inscrire pour voter », a-t-il poursuivi. « Il s’agit d’informer les gens sur la nécessité de faire leurs propres recherches et de prendre ensuite la meilleure décision pour eux et leur famille. »

Interrogé sur les références de Trump à Brittany dans les médias, Patrick a déclaré que ce qui compte le plus, c’est « moi et ma famille et la façon dont nous traitons les autres ».

Le père de deux enfants a ensuite noté qu’il ne pensait pas à la politique lorsqu’il passait du temps avec ses amis.

« Je pense que mon rôle est d'informer les gens sur la nécessité de s'inscrire pour voter », a-t-il ajouté. « Il s'agit d'informer les gens sur la nécessité de faire leurs propres recherches et de prendre ensuite la meilleure décision pour eux et leur famille. »

Les commentaires du champion du Super Bowl sont intervenus après que son ami Taylor Swift ait publiquement soutenu Kamala Harris. Getty Images pour la gestion des droits TAS

« Chaque fois que je passe du temps avec quelqu’un, je ne pense pas à ses opinions politiques ou à quoi que ce soit de ce genre », a-t-il déclaré.

« Je pense aux gens et à la façon dont ils traitent les autres, et j’étais avec beaucoup de gens formidables cette semaine », a ajouté l’athlète professionnel – quelques jours après que lui et sa femme aient assisté à l’US Open avec Swift et son coéquipier des Chiefs Travis Kelce dimanche.

Patrick a refusé de discuter de ses opinions politiques moins de 24 heures après que Swift, 34 ans, ait publiquement soutenu la vice-présidente Kamala Harris à la suite du débat présidentiel de mardi soir.

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024 », a posté Swift sur Instagram mardi. AFP via Getty Images

Trump a ensuite critiqué la pop star et a félicité Brittany pour avoir prétendument soutenu sa campagne. Instagram/brittanylynne

Mercredi, Trump, 78 ans, est apparu sur « Fox & Friends » et a critiqué Swift tout en faisant l’éloge de Brittany, 29 ans.

« En fait, je préfère de loin Mme Mahomes, si vous voulez savoir la vérité », a-t-il dit. « C’est une grande fan de Trump. J’aime Brittany. Je pense que Brittany est géniale. »

La future maman de trois enfants a fait la une des journaux en août après avoir apparemment riposté aux critiques en ligne après avoir prétendument « aimé » un post pro-Trump sur Instagram.

« En fait, je préfère de loin Mme Mahomes, si vous voulez savoir la vérité », a déclaré Trump mercredi sur « Fox & Friends ». Annie Wermiel/NY Post

Les remarques de Patrick sur la politique sont intervenues quelques jours après que lui et Brittany aient assisté à l’US Open avec Swift et Travis Kelce. Images de Mike Frey-Imagn

« Pour être un adulte haineux, il faut avoir des problèmes profondément enracinés depuis l’enfance que l’on refuse de guérir », peut-on lire dans une citation partagée par Brittany sur son Instagram Story. « Il n’y a aucune raison pour que votre cerveau soit pleinement développé et que vous détestiez voir les autres réussir. »

Swift, quant à elle, a encouragé les fans à faire leurs recherches sur les deux candidats alors qu’elle exprime son soutien à Harris dans son message Instagram mardi.

« J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix », a déclaré l’interprète de « Bad Blood » a écrit« C’est à vous de faire vos recherches et de faire votre choix. »