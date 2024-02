Patrick Mahomes plaisante sur le « corps de papa » après un moment viral torse nu

Divertissement sportif

Il semble que Patrick Mahomes n’était pas ravi de cet angle des célébrations du Championnat de l’AFC des Chiefs.

Le quart-arrière des Chiefs a occupé le devant de la scène dans une nouvelle vidéo de « Inside the NFL » qui a capturé la scène des vestiaires de l’équipe après sa victoire 17-10 contre les Ravens dimanche, qui mettait en vedette un Mahomes torse nu exaltant ses coéquipiers après avoir décroché une place pour le Super Bowl.

Alors que la vidéo circulait sur les réseaux sociaux, Internet – étant Internet – s’est concentré sur Mahomes canalisant son Jason Kelce intérieur, le quarterback lui-même plaisantant même sur son physique.

Patrick Mahomes décompose le vestiaire des Chiefs après leur victoire au Championnat de l’AFC le 28 janvier 2024. À l’intérieur de la NFL/X/The CW

“Yoooo pourquoi ils doivent me faire comme ça !?!?!?” Mahomes a écrit mercredi sur X, avec le hashtag « DadBodSZN ».

Il a ajouté dans un message de suivi : « Comme si j’avais des enfants !!!! @Chiefs @insidetheNFL @NFL.

Mahomes a réalisé 30 en 39 pour 241 verges, un touché et aucun revirement contre les Ravens en route vers une deuxième victoire consécutive au Championnat de l’AFC.

Patrick Mahomes s’échauffe avant le match de championnat Chiefs-Ravens de l’AFC le 28 janvier 2024. PA

Patrick Mahomes regarde avant le match de championnat de l’AFC des Chiefs. Getty Images

Les Chiefs, qui sortaient d’une saison régulière en dents de scie à 11-6, ont affronté respectivement les Bills et les Ravens sur la route et ont été considérés comme des outsiders.

Aujourd’hui, Mahomes et sa compagnie font leur quatrième apparition au Super Bowl en cinq saisons.

“Vous ne le prenez pas pour acquis”, a déclaré Mahomes, 28 ans, dimanche après le match. « On ne sait jamais à combien de personnes on va arriver, ni si on va y arriver. C’est vraiment spécial, mais le travail n’est pas terminé. Notre travail maintenant consiste à… essayer d’obtenir cette bague.

Patrick Mahomes soulève le trophée Lamar Hunt après la victoire 17-10 des Chiefs. Getty Images

Mahomes vise son troisième titre du Super Bowl avec les Chiefs.

Il a remporté son premier championnat en février 2020 après avoir dominé les 49ers, qu’il affrontera à nouveau lors du Super Bowl 2024.

Kansas City a battu les Eagles lors du Super Bowl 2023 en février dernier.

Les Chiefs et les 49ers débuteront depuis l’Allegiant Stadium de Las Vegas le dimanche 11 février à 18 h 30 HE.











