Patrick Mahomes nuance Justin Tucker pour son sens du jeu

Patrick Mahomes raconte maintenant sa version de l’histoire d’échauffement du match de championnat de l’AFC.

Dimanche après-midi, au stade M&T Bank, alors que les Chiefs et Mahomes se préparaient dans l’une des zones d’en-but, le botteur des Ravens Justin Tucker a été aperçu près des joueurs de Kansas City avec un casque, des ballons d’échauffement et un tee-shirt.

L’ailier rapproché Travis Kelce s’est opposé à la proximité de Tucker avec les Chiefs, alors il a botté le ballon et donné un coup de pied au tee avant de jeter le casque sur le côté.

Alors que Tucker a nié tout acte répréhensible et a déclaré que ce n’était rien de différent de ce qu’il faisait normalement avant les matchs de la NFL, Mahomes a déclaré mardi dans une interview à la radio que les seuls incidents comme celui-ci se sont produits contre ce même adversaire.

“J’ai passé environ sept ans à faire la même routine d’échauffement et il n’y a eu que trois occasions où il y a eu un botteur qui ne s’éloignait pas nécessairement ou que vous ne partagiez pas le terrain du côté droit. façon », Mahomes a déclaré mardi sur 610 Sports Radio à Kansas City. “C’était à Baltimore les trois fois.”

Mahomes a ajouté qu’il allait simplement laisser les choses se dérouler, mais Kelce est ensuite intervenu pour déplacer l’équipement.

“[Tucker] fait ce petit truc, je pense pour essayer de nous mettre dans la peau », a ajouté Mahomes. «Je lui ai demandé de déplacer ses affaires. Il s’est levé et l’a déplacé, je pense, de deux pouces, mais il ne l’a pas écarté. J’allais le laisser glisser, mais Travis est entré et l’a déplacé pour moi. Et après ça, je n’allais pas le laisser le lâcher.

Mais Mahomes a ajouté qu’il avait « beaucoup de respect » pour Tucker, qui a cinq nominations All-Pro à son actif et un pourcentage de réussite de 90,2 %.

Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City réagit au cours du quatrième quart contre les Ravens de Baltimore. Getty Images

Justin Tucker, le kicker des Ravens de Baltimore, s’échauffe avant le match de championnat de l’AFC contre les Chiefs de Kansas City. USA TODAY Sports via Reuters Con

Il a marqué 1 contre 1 aux buts sur le terrain lors de la défaite des Ravens contre les Chiefs dimanche et a maintenant une fiche de 18 sur 22 en séries éliminatoires de sa carrière.

“J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur, l’un des meilleurs kickers de tous les temps, probablement le meilleur kicker de tous les temps”, a-t-il ajouté. “Mais en même temps, il faut respecter chaque équipe, et nous partageons tous le terrain, et nous essayons de le faire de manière respectueuse.”

Tucker a déclaré lundi qu’il n’essayait pas de remuer les choses avec sa routine d’échauffement.

“Je suis totalement prêt à tout laisser tomber”, a déclaré aux journalistes le septuple Pro Bowler. «Mais c’est exactement ce que je fais depuis 12 ans et ce n’est pas comme si j’essayais de poser des problèmes. J’essaie juste de me préparer pour le match de football, tout comme eux, et c’est tout ce que j’ai vraiment à dire à ce sujet, juste pour être clair.











