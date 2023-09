Patrick Mahomes n’a pas pu obtenir un match, puis ses premières statistiques ont amené ses rivaux à prédire le statut de superstar QB – il a maintenant un contrat pour correspondre

Ce n’est même plus une question maintenant.

Si vous avez la chance d’avoir Patrick Mahomes dans votre équipe fantastique de la NFL, vous le jouez.

5 Patrick Mahomes remporte son deuxième trophée du Super Bowl après un autre titre à Kansas City Crédit : Getty

Si Mahomes fait partie de votre équipe de la NFL, il est votre quart-arrière partant permanent.

Chaque jeu. Chaque dimanche. Toujours.

Mais rappelez-vous quand Mahomes a été mis sur le banc pendant presque une saison entière parce qu’il n’était pas prêt pour le train-train hebdomadaire de la NFL ?

En 2023, Mahomes est une superstar internationale et le plus grand nom de la NFL, surtout maintenant que Tom Brady est officiellement à la retraite.

Cette semaine, le QB des Chiefs de Kansas City a renégocié son contrat monstre pour devenir le joueur le mieux payé de la ligue pour une période de quatre ans.

Mahomes est assuré de recevoir 210,6 millions de dollars de 2023 à 2026.

Kansas City croit tellement en Mahomes que les Chiefs prévoient de revoir l’accord après la fin de la partie garantie de son contrat record.

Pourtant, en 2017, un QB recrue de Texas Tech était largement considéré comme un choix de première ronde risqué – certains ont critiqué les Chiefs pour avoir échangé jusqu’au n°10 pour prendre le jeune flingueur – et Kansas City a fait tout son possible pour ne pas affronter Mahomes. presque une saison entière.

5 L’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, n’avait pas peur de mettre sur le banc un futur champion du Super Bowl en tant que recrue. Crédit : Getty Images-Getty

Le vétéran Alex Smith a commencé la semaine 1, la semaine 2, la semaine 5 et la semaine 16 pour une équipe de 10-6 Chiefs.

C’est une autre chose à propos de Kansas City pendant l’année recrue de Mahomes : les Chiefs étaient bons en 2017.

Pas génial pour le Super Bowl, mais assez bon pour participer aux séries éliminatoires, obtenir une place en début de saison et reposer les principaux partants avant le dernier match de saison régulière de la saison à Denver.

C’est à ce moment-là que Mahomes est finalement entré en scène.

« Un super bras. Vous venez de le voir ce soir, lancer le ballon sans effort, réussir des passes décisives », a déclaré le receveur des Chiefs Demarcus Robinson, décrivant le talent de Mahomes lors de la pré-saison 2017.

Mais il a fallu 15 vrais matchs de Mahomes regardant, apprenant et assis derrière Smith pour que les Chiefs puissent enfin promouvoir la recrue dans un match que Kansas City n’avait pas besoin de gagner.

5 Patrick Mahomes est devenu une superstar de la NFL après avoir à peine joué son année recrue Crédit : Getty

C’est devenu le premier véritable aperçu de ce que Mahomes allait devenir dans la NFL.

Le premier joueur a complété 22 passes sur 35 pour 284 verges et une note de 76,4, puis a mené un entraînement de 67 verges en 11 jeux juste avant la fin du temps imparti.

L’héroïsme de Mahomes dans la NFL a commencé avec Harrison Butker qui a inscrit un panier gagnant de 30 verges.

C’était l’entrée professionnelle parfaite pour Mahomes, qui a en fait été retiré de l’action et contraint de revenir après que le troisième joueur Tyler Bray soit revenu sur le banc auquel il appartenait.

Les débuts de Mahomes ont reçu une légère couverture dans les cercles de la NFL, mais ont été éclipsés par quatre équipes (Nouvelle-Angleterre, Pittsburgh, Philadelphie, Minnesota) remportant 13 matchs.

Tom Brady a mené la ligue au chapitre des passes, Antonio Brown a été le meilleur receveur et le Philly Special a aidé les Eagles à surmonter les 505 verges par la passe de Brady pour vaincre la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl.

Mahomes n’était autorisé à jouer qu’un seul match cette saison-là.

5 Les fans des Chiefs croient pleinement en Mahomes après que certains aient remis en question sa capacité à débuter en tant que QB Crédit : Getty Images-Getty

Mais il a attiré l’attention des vétérans des deux côtés, qui ont loué son talent, sa précision et sa douceur.

« Il a joué de façon fantastique », a déclaré le porteur de ballon des Chiefs Kareem Hunt.

« Il est génial », a déclaré le défenseur de Denver de l’époque, Von Miller. « Il est le quart-arrière du futur pour les Chiefs. »

Miller avait plus raison qu’il ne le pensait.

« Il a beaucoup de capacités et de talent donnés par Dieu, c’est évident », a déclaré le coordonnateur offensif des Chiefs, Matt Nagy. « Quiconque le regarde jouer peut le voir. »

Smith a récupéré le poste de titulaire pour les séries éliminatoires.

Kansas City a perdu 22-21 contre le Tennessee lors d’un match de l’AFC Wild Card au Arrowhead Stadium.

5 Avec Mahomes aux commandes, les Chiefs ont participé à trois des quatre derniers Super Bowls Crédit : Getty Images-Getty

Smith a bien joué (24 sur 33, 264 yards, deux touchés) mais le Tennessee a blanchi Kansas City 12-0 au quatrième quart.

À cette époque, l’histoire était que l’entraîneur Andy Reid ne pouvait toujours pas gagner les grands matchs et que Smith n’était pas assez bon pour amener les Chiefs au niveau supérieur.

Mahomes attendait juste son opportunité de briller.

En 2017, il était une recrue sur le banc pendant 15 matchs consécutifs.

Six ans plus tard, il détient le contrat le plus riche de la NFL et semble assuré d’être Chief à vie.