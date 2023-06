Patrick Mahomes montre ses talents au match de softball des célébrités Royals

Patrick Mahomes est un homme aux multiples talents, et pas seulement sur le terrain de football.

Le quart-arrière superstar des Chiefs de Kansas City, qui détient une participation dans les Royals de Kansas City et était une perspective lors du repêchage de la MLB 2014, a occupé le devant de la scène lors du match de softball des célébrités des Royals vendredi.

Tout d’abord, le champion du Super Bowl LVII a frappé un coup de circuit.

Ensuite, Mahomes a fait un jet sans regard pour attraper l’acteur et fan de Kansas City Eric Stonestreet au premier but – mais contrairement à ceux que le double MVP de la NFL fait habituellement pendant les matchs de football, celui-ci était également derrière son dos.

Enfin, Mahomes a utilisé son athlétisme pour courir et marquer un coureur essayant de marquer – même après une interférence douteuse de l’équipe adverse.

Maintenant, Mahomes canalise sa Babe Ruth intérieure en appelant son tir pour frapper un autre coup de circuit lorsque l’attaque des Chiefs joue un match de softball intra-équipe.

Espérons que dans ce match, Travis Kelce est un frappeur désigné et non un lanceur.

