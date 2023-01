Patrick Mahomes, les fans du Michigan pensent que Wolverines s’est fait avoir lors d’un appel à la TD

Les fans du Michigan avaient Patrick Mahomes et à peu près tout le monde sur Twitter d’accord avec eux que les arbitres avaient baisé les Wolverines en inversant un appel TD.

Il n’a pas fallu longtemps aux arbitres du Fiesta Bowl pour injecter une certaine controverse dans les éliminatoires de football universitaire.

Au deuxième quart, le Michigan a eu un touché critique retiré du tableau à la ligne de but et le résultat a été dévastateur.

Les Wolverines avaient pris du retard de 14 points sur TCU après seulement un quart. Ils ont réussi un placement sur le terrain, puis ont vraiment pris l’élan avec une interception sur une passe inclinée. Lors du premier jeu après le chiffre d’affaires, JJ McCarthy a frappé Roman Wilson pour un touché de 50 verges au-dessus.

Cependant, les arbitres ont regardé le jeu et ont appelé le receveur en deçà de la ligne de but. La plupart du temps, une telle inversion n’aurait pas d’importance à long terme. Cette fois, ce fut un désastre pour le Michigan car ils ont rapidement tâtonné un transfert et ont rendu la possession aux grenouilles cornues.

Twitter se réunit rarement lors d’appels controversés, mais la plupart des gens semblaient d’accord avec les fans du Michigan sur le fait que les arbitres avaient bâclé l’appel.

Patrick Mahomes et les fans du Michigan pensent que les arbitres ont foiré l’appel de la TD

Je n’aime même pas le Michigan, mais le joueur le bobble littéralement et prend possession dans la zone des buts, donc ça aurait dû être un td. Impossible de manquer cet appel dans un jeu avec ces enjeux élevés pic.twitter.com/dcAU3bUJsr – John (@iam_johnw) 31 décembre 2022

Pas question que ce soit court lol puis un échappé 🤣🤣🤣 – Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 31 décembre 2022

beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ce touché du Michigan a été annulé. C’est en fait assez simple : la règle 8, section 3, paragraphe IV du livre de règles de la NCAA stipule que les arbitres peuvent annuler un jeu s’ils pensent que quelque chose de très drôle est sur le point de se produire. — Rodger Sherman (@rodger) 31 décembre 2022

Cet appel (faux à mon avis) qui a renversé le touché du Michigan est un moment énorme maintenant. —Dan Wetzel (@DanWetzel) 31 décembre 2022

C’est une tournure des événements ridicule et franchement c’est une honte. Cette prise est absolument un touché. Et voilà pourquoi c’est important. #Michigan –Mike Greenberg (@Espngreeny) 31 décembre 2022

vient de voler au hasard au Michigan un touché sans aucune raison – Matt Hinton (@MattRHinton) 31 décembre 2022

Je pense que l’inversion de ce Michigan TD a été assez brutale. Oui – Le genou du WR était à la ligne de demi-mètre. Mais le ballon n’était pas arrivé et il n’avait pas le contrôle du ballon jusqu’à ce que son arrière-train soit de l’autre côté de la ligne de but. C’est un énorme manque.#CFBPlayoff – Jorge Sedano (@Sedano) 31 décembre 2022

Horrible renversement horrible par rediffusion sur Michigan TD… preuve indiscutable nécessaire pour annuler l’appel sur le terrain… il n’y en avait pas… compteur BS dans le rouge! – Jim Brandstatter (@jimbrandstatter) 31 décembre 2022

Cette décision est le genre de chose qui ruine les grands matchs. Cela va à l’encontre de l’idée de “preuves claires et évidentes” pour renverser l’appel. Le receveur avait peut-être un genou au sol lorsque le ballon est entré dans ses bras, mais il n’a pas établi la possession avant d’être plus près de la ligne de but. S’il était petit, les replays ne le montrent pas indiscutablement.

Le Michigan n’a aucune excuse pour le transfert bâclé sur la ligne de but. C’est de leur faute s’ils ont raté ce qui aurait dû être un touché facile à la suite de cet examen. Cependant, les arbitres ont raté l’appel, purement et simplement. S’ils ne l’avaient pas fait, les Wolverines n’auraient pas eu à s’inquiéter des transferts ou des échappés.

