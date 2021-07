Patrick Mahomes: le quart-arrière des Chiefs de Kansas City investit dans l’équipe de MLS Sporting Kansas City | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes est déjà copropriétaire des Kansas City Royals tandis que sa fiancée, Brittany Matthews, est copropriétaire de Kansas City NWS

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a investi dans le Sporting Kansas City, a annoncé la MLS.

Le MVP du Super Bowl a consolidé son engagement envers la ville – déjà copropriétaire des Royals de Kansas City tandis que sa fiancée, Brittany Matthews, est copropriétaire de Kansas City NWSL.

En devenant membre du groupe de propriétaires du Sporting Club, Mahomes a déclaré: « Je suis reconnaissant de pouvoir rejoindre l’équipe de propriétaires du Sporting Kansas City et de renforcer mes liens avec les fans et la ville que j’aime.

« Le sport est un club axé sur la communauté et je suis ravi de continuer à soutenir la croissance du football à Kansas City. »

Mahomes a passé ses quatre premières saisons dans la NFL à Kansas City et a guidé les Chiefs vers la victoire dans le Super Bowl LIV en février 2020.

Le triple Pro Bowler et MVP 2018 de la NFL a conduit les Chiefs à des apparitions consécutives au Super Bowl et a été nommé dans le Temps 100 liste des personnes les plus influentes de 2020.

« Patrick est un formidable ambassadeur de Kansas City et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du groupe de propriétaires du Sporting Club », a déclaré Cliff Illig, propriétaire principal du Sporting KC.

« En plus d’atteindre l’excellence sur le terrain, il est profondément engagé à redonner à la communauté et à élever le sport du soccer.

« Patrick est également habitué à cultiver une culture gagnante, et nous sommes impatients de nous battre pour les championnats au Children’s Mercy Park dans le futur. »