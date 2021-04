Patrick Mahomes a été nommé MVP de la NFL en 2018

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a déclaré qu’il était en avance sur le calendrier de sa réadaptation après avoir subi une intervention chirurgicale pendant la saison morte pour réparer une blessure à un orteil de gazon.

Mahomes a eu la procédure quelques jours après avoir guidé les Chiefs à une deuxième apparition consécutive au Super Bowl, au cours de laquelle ils sont tombés aux mains des Buccaneers de Tampa Bay.

« Je pense que je progresse bien », a déclaré Mahomes. «Je pense que je suis moi-même en avance sur le calendrier.

« De toute évidence, ils essaient d’être prudents et de ne pas me pousser trop tôt. Mais je fais ce que je peux. Je suis enfin sorti du coffre, cela a pris une éternité, et maintenant j’essaye de revenir. sur le terrain et faire fonctionner ce truc.

« Je suis sûr qu’ils me garderont sur la même voie vers (où) j’espère pouvoir faire des choses d’ici la fin de l’intersaison. »

L’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid, a déclaré que Mahomes avait « travaillé sa queue » pour se remettre de sa blessure

Mahomes a joué pendant la blessure, subie en séries éliminatoires lors de la victoire de Kansas City sur les Browns de Cleveland en ronde de division en janvier.

Mahomes, 25 ans, était le joueur le plus utile de la ligue en 2018 avant ses saisons consécutives au Super Bowl, y compris une victoire contre les 49ers de San Francisco au Super Bowl LIV. Même ainsi, il croit qu’il peut aller mieux à mesure qu’il est en meilleure santé.

« Il y a tellement de choses que je peux améliorer dans mon jeu », a déclaré Mahomes. «Être capable de redémarrer et de repartir d’une blessure aux pieds, je peux vraiment améliorer mon jeu de jambes et essayer de m’améliorer.

«J’ai eu des blessures à la cheville dans ma carrière et être capable de m’apprendre à frapper les bons endroits dans mes pieds, en m’apprenant à me remettre de cette blessure qui, je pense, m’aidera à long terme et quelque chose. sur lequel je peux vraiment me concentrer. «

L’entraîneur des Chiefs Andy Reid a ajouté: « Il a une grande flexibilité dans cet orteil. Il a travaillé sa queue, pas vraiment amusant pour lui à faire avec ça.

« Cela semble être une petite chose, mais cet orteil est plutôt large et raide avant et après la chirurgie. Il a vraiment travaillé dur pour y arriver. »

Mahomes a un record de 38-8 en carrière en saison régulière en tant que partant en quatre saisons dans la NFL, toutes avec les Chiefs. L’an dernier, il a complété 66,3% de ses passes pour 4 740 verges avec 38 touchés et six interceptions.

Pour sa carrière, il a un taux d’achèvement de 66 pour cent avec 14 152 verges par la passe, 114 passes de touché et 24 interceptions.