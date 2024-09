Patrick Mahomes lance deux passes de touchdown ; les Chiefs de Kansas City battent les Falcons d’Atlanta

ATLANTA (AP) — Patrick Mahomes sait qu’il doit s’améliorer.

Ne vous inquiétez pas.

Grâce à quelques bonnes performances de la défense de Kansas City, les doubles champions en titre du Super Bowl sont toujours invaincus.

Mahomes a surmonté une autre interception pour lancer une paire de passes de touché et la défense des Chiefs a arrêté Atlanta à deux reprises sur quatrième essai dans les dernières minutes, préservant une victoire de 22-17 sur les Falcons dimanche soir.

« C’est utile d’avoir une défense qui a déjà connu ces moments-là et qui est capable de réaliser ces gros jeux », a déclaré Mahomes. « C’est un jeu d’équipe et nous gagnons des matchs et j’ai le sentiment que nous allons commencer à nous améliorer de semaine en semaine. »

Les Chiefs (3-0) ont été loin d’être parfaits, c’est sûr – Mahomes se désigne lui-même plus que quiconque – mais leur bilan est resté intact avec un total combiné de 13 points.

Après une victoire surprise à Philadelphie, les Falcons (1-2) ont eu quelques chances de marquer le touchdown décisif dans les dernières minutes.

Kirk Cousins ​​a lancé une paire de lancers incomplets dans la zone d’en-but depuis la ligne des 6 yards des Chiefs après que les Falcons aient laissé passer un tir au panier avec un peu plus de 4 minutes restantes.

Atlanta a récupéré le ballon, a parcouru le terrain avec l’aide de quelques pénalités et a eu un troisième et un à la ligne des 13 yards de Kansas City. Tyler Allgeier a été bloqué sans gain et Bijan Robinson a été lancé pour une perte de 3 yards par Nick Bolton sur un quatrième essai avec moins d’une minute à jouer.

Bolton a déclaré qu’il avait reconnu le jeu exécuté par les Falcons avant de lancer le ballon.

« J’ai fait confiance à mes clés, à mes yeux, à la façon dont nous avons joué », a-t-il déclaré. « Je savais déjà où j’allais. »

Mahomes a lancé pour 217 yards, y compris des passes décisives pour Rashee Rice et JuJu Smith-Schuster, et Harrison Butker a réussi trois field goals pour les Chiefs.

Cousins ​​a réussi 20 passes sur 29 pour 230 yards avec une passe de touché de 13 yards à Drake London et une passe de 50 yards à Kyle Pitts qui a préparé la course de 1 yard de Robinson.

« J’ai l’impression que nous avons laissé passer beaucoup d’opportunités sur le terrain », a déclaré Cousins. « J’ai hâte de m’améliorer. »

Portés par leur superbe but de dernière minute à Philadelphie, les Falcons ont pris le coup d’envoi et ont rapidement parcouru 70 yards pour un touchdown.

Cousins ​​a complété ses cinq passes pour 66 yards, y compris une passe de touché de 14 yards à Drake London — qui a également marqué le but gagnant contre les Eagles. London s’est retrouvé tout seul dans la zone des buts sur une couverture ratée des Chiefs.

Mahomes s’est remis de sa quatrième interception de la saison pour emmener Kansas City dans un drive de 13 jeux et 79 yards qui s’est terminé par une passe de touchdown de 13 yards à Rice.

Les Falcons ont repris l’avantage grâce à la course de touchdown d’un yard de Robinson, qui a été préparée par une passe de 50 yards de Cousins ​​à Le shérif est un homme très doué.

Mais la ligne offensive d’Atlanta a pris deux coups lorsque le tackle droit Kaleb McGary et le pivot Drew Dalman ont tous deux été blessés. Avec deux remplaçants dans leurs rangs, les gars en haut ont eu du mal à maintenir la pression sur Cousins, qui a été plaqué deux fois et touché 10 fois de plus alors qu’il lançait, passant une grande partie de la soirée à se relever sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium.

L’un de ces coups a donné lieu à une passe bancale qui a été interceptée par Chamarri Conner, préparant le field goal de 44 yards de Butker qui a réduit l’avantage des Falcons à 14-13 à la mi-temps.

Butker a donné l’avantage aux Chiefs grâce à un tir en lob de 21 yards au troisième quart-temps, et Kansas City a creusé l’écart grâce à une passe de touchdown de 13 yards de Mahomes à Smith-Schuster à la fin du troisième quart-temps.

Pour le troisième match consécutif, Travis Kelce n’a pas été un facteur déterminant. L’ailier rapproché vedette a réalisé quatre réceptions pour 30 yards.

Remplacements des running backs

Avec le running back de Kansas City Isiah Pacheco mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville, les Chiefs ont obtenu une bonne production de ses remplaçants.

Carson Steele, une recrue non repêchée, a ouvert la voie avec 17 courses pour 72 yards. Samaje Perine a contribué avec six courses pour 25 yards, ainsi que trois réceptions pour 15 yards.

« J’avais beaucoup confiance en eux », a déclaré Mahomes. « On perd un peu de l’énergie qu’Isaiah a. Je veux dire, il n’y a pas beaucoup de gens qui sont aussi motivés après chaque course. Mais je pense que les gars ont fait un excellent travail. »

Appel non-stop controversé

Après une pénalité controversée pour interférence de passe sur un quatrième et long qui a préparé leur victoire contre Cincinnati la semaine précédente, les Chiefs auraient peut-être pu s’en tirer avec une contre les Falcons.

Sur un troisième essai et un but depuis la ligne des six yards de Kansas City, Cousins ​​a regardé vers Pitts à l’arrière de la zone d’en-but. Dos au quart-arrière, le safety Bryan Cook a semblé entrer en collision avec Pitts juste avant l’arrivée du ballon.

Mais les arbitres n’ont pas lancé de drapeau et la passe de Cousins ​​au quatrième essai est également tombée incomplète.

« C’est une décision prise en temps réel sur laquelle les officiels doivent se prononcer », a déclaré l’arbitre Tra Blake à un journaliste. « Nous faisons de notre mieux pour prendre cette décision. »

Rapport de blessure

Chiefs : Bolton a quitté le terrain en boitant au début du quatrième quart-temps après un atterrissage maladroit, mais il est revenu pour faire le grand arrêt sur Robinson.

Falcons : McGary et Dalman ont tous deux été éliminés au deuxième quart-temps. McGary a été aidé à quitter le terrain en raison d’une blessure au genou et remplacé par Storm Norton. Dalman a été remplacé par Ryan Neuzil après avoir été mis à l’écart en raison d’un problème à la cheville.

À suivre

Chiefs : Restez sur la route pendant une autre semaine lorsqu’ils se rendront à Los Angeles dimanche prochain pour affronter les Chargers (2-1) dans un match de l’AFC West.

Falcons : Jouez le deuxième de trois matchs consécutifs à domicile lorsque leurs rivaux de la NFC Sud, les Saints de la Nouvelle-Orléans (2-1), visitent Atlanta dimanche prochain.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl