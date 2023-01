Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs QB, rejoindra le groupe de propriété actuel de NWSL

Le quart-arrière vedette des Chiefs, Patrick Mahomes, rejoindra le groupe de propriété du Kansas City Current, a annoncé mardi l’équipe de la NWSL. Voici ce que vous devez savoir :

Mahomes sera le premier joueur actif de la NFL à avoir des parts dans une équipe de la NWSL.

Le groupe de propriété de Kansas City est dirigé par Angie Long, Chris Long et Brittany Mahomes, l’épouse de Patrick.

Mahomes, 27 ans, est un candidat MVP cette saison, lançant pour 41 touchés, 12 interceptions et 5 250 verges tout en menant les Chiefs à une saison régulière de 14-3.

Le Current a terminé cinquième de la NWSL avec une fiche de 10-6-6 la saison dernière.

Qu’est-ce que cela signifie pour le courant ?

Cela fait un petit moment que nous n’avons pas annoncé d’investisseur de haut niveau dans la ligue, mais bien sûr, celui-ci est parfaitement logique pour le courant. Brittany Mahomes a été propriétaire fondateur aux côtés de Chris et Angie Long, et ce n’est pas la première participation minoritaire de Patrick dans une équipe de Kansas City. Il est également copropriétaire des Royals et l’été dernier, il a rejoint le groupe de propriété du Sporting Kansas City.

Le moment de cette annonce vient juste après la signature massive de l’agence libre de lundi à Debinha. The Current et leurs propriétaires n’ont jamais hésité à exprimer leur ambition au sein de la NWSL – ou sur une scène plus globale – mais l’ajout de Patrick Mahomes au groupe de propriété permet également d’établir un autre lien avec la communauté locale. Avec le nouveau stade spécifique à la NWSL en route pour le courant, ce lien local est plus important que jamais. — Linehan

Qu’est-ce que cela signifie pour la NWSL ?

Non pas que quiconque ait l’intention de vendre à Kansas City, mais le retour de l’annonce de l’investisseur de haut niveau est une bonne chose au niveau de la ligue étant donné que le front office de la NWSL est en train de décider de deux équipes d’expansion et doit également gérer les ventes de deux équipes en même temps. Nous n’avons jamais vu une situation comme celle-ci, et ces deux ventes vont probablement être une expérience très différente avec le Portland Thorns FC et les Chicago Red Stars.

Il n’y a pas de lien direct un à un ici, mais des investisseurs de haut niveau et leur influence devraient également aider la ligue dans d’autres conversations, en particulier les parrainages et le prochain accord sur les droits des médias. Patrick Mahomes n’est pas le seul nom que la NWSL peut laisser tomber, mais c’est probablement un nom attrayant compte tenu de la mesure dans laquelle le front office de la NWSL utilise la NFL comme l’un de ses modèles de croissance. — Linehan

Ce qu’ils disent

“Je suis reconnaissant d’avoir la chance de rejoindre ma femme au sein de l’équipe de propriété du Kansas City Current”, a déclaré Mahomes dans un communiqué. « La Bretagne et les Longs ont fait un travail incroyable en construisant une organisation de classe mondiale. Je suis ravi de rejoindre un autre club de calibre championnat alors qu’il continue d’écrire l’histoire.

Brittany s’est dite “ravie d’en faire une affaire de famille”.

“Il a été un grand partisan dans les coulisses”, a-t-elle déclaré. “Sa passion pour le courant est indéniable et je suis heureux qu’il soit avec nous alors que nous poursuivons notre voyage pour devenir le meilleur de la NWSL.”

Les copropriétaires actuels Angie et Chris Long ont ajouté : « Patrick est évidemment un athlète unique en son genre et quelqu’un qui a eu un impact incommensurable sur la communauté de Kansas City. Travailler avec la Bretagne a été une bénédiction. Nous sommes ravis de nous associer maintenant à Patrick également. Les Mahomes sont vraiment une famille remarquable.

(Photo: Amy Kontras / États-Unis aujourd’hui)