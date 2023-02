Patrick Mahomes fait la promesse parfaite aux fans des Chiefs

Les fans des Chiefs de Kansas City adoreront la promesse faite par le quart-arrière Patrick Mahomes avant cette saison.

Les Chiefs de Kansas City sont de retour dans le Super Bowl. Plus précisément, ils sont dans le grand match pour la troisième fois en cinq ans depuis que le quart-arrière Patrick Mahomes a pris la relève en tant que partant.

Avant cette saison, il a été question que les Chiefs prennent du recul, compte tenu du talent que leurs rivaux de l’AFC West dans les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas et les Broncos de Denver ont ajouté à l’intersaison la saison dernière. Sans oublier que l’équipe a échangé le receveur étoile Tyreek Hill aux Dolphins de Miami après l’échec des négociations contractuelles.

Dans un récent article ESPN d’Adam Teicher, Mahomes a parlé du commerce de Hill et du fait qu’il n’en était pas fan au départ. Mais ensuite, il a fait une promesse que les fans des Chiefs vont certainement adorer.

Patrick Mahomes promet que les fans des Chiefs vont adorer

“Je voulais le garder, c’est sûr”, a déclaré Mahomes. «Ils avaient un plan pour cela, cependant. Ils m’ont dit le plan et nous allions avoir ces choix de repêchage. Nous allions aller là-bas et faire venir des receveurs d’agents libres, et je pense qu’ils ont exécuté cela. «Nous savons que pour continuer à avoir du succès dans cette ligue, nous devons continuer à évoluer, continuer à nous améliorer. Je veux toujours réussir cette année, mais en même temps, je suis là pour le long terme. Si nous allons passer beaucoup de temps ici, je veux avoir une chance de gagner des Super Bowls chaque année. »

“Ici pour le long terme” et “avoir une chance de gagner des Super Bowls chaque année”. Ouais, les fans des Chiefs doivent être excités après avoir lu ça.

Les Chiefs ont peut-être perdu Hill, mais ils ont pu obtenir cinq choix de repêchage en retour, dont l’un a été utilisé par le demi de coin Trent McDuffie. Sans oublier que les Chiefs avaient déjà ajouté JuJu Smith-Schuster et Marquez Valdes Scantling avant le commerce. Si Mahomes continuait à jouer au même niveau qu’il avait tout au long de sa carrière, ils auraient une chance. Effectivement, voici les Chiefs, une fois de plus dans le Super Bowl.

Au cours de sa première année sans Hill, Mahomes a mené la ligue avec 5 250 verges, 41 touchés par la passe, un pourcentage de touché de 6,3 et une moyenne de 308,8 verges par la passe par match. Avec ces chiffres, il est un favori du MVP de la NFL.

Oh, et les Chiefs ont décroché la tête de série n ° 1 de l’AFC et ont réalisé un 6-0 parfait contre leurs rivaux de l’AFC West, malgré tous leurs ajouts.

Mahomes et les Chiefs ne sont qu’à une victoire sur les Eagles de Philadelphie de remporter le troisième titre du Super Bowl de la franchise.