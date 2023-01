Patrick Mahomes établit un record, les Chiefs battent les Raiders pour la tête de série de l’AFC

Patrick Mahomes met le NFL record du plus grand nombre de verges par la passe et au sol en une saison, et le Chefs de Kansas City roulé à une victoire 31-13 sur le Raiders de Las Vegas samedi pour enfermer la tête de série n ° 1 de l’AFC.

Mahomes a réussi 202 verges et s’est précipité pour 29 contre les Raiders, lui donnant 5 608 verges au total pour la saison. Cela a dépassé le record de 5 562 verges établi par Drew Brees en 2011 avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Plus que de fixer la marque, Mahomes a aidé à assurer la tête de série des Chiefs (14-3) et un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires, qui débuteront le week-end prochain. Kansas City, cependant, n’est pas assuré de l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires.

Parce que le match Buffalo-Cincinnati de lundi soir a été annulé, les Chiefs pourraient se retrouver à affronter les Bills ou les Bengals dans le championnat AFC sur un terrain neutre. Le match Buffalo-Cincinnati a d’abord été reporté après que la sécurité des Bills Damar Hamlin ait fait un arrêt cardiaque. Hamlin reste dans un état critique mais s’améliore.

Les Chiefs ont égalé leur record de franchise pour les victoires en saison régulière, établi en 2020, et ils ont établi une marque d’équipe avec leur 17e match consécutif d’au moins 300 verges d’attaque.

Les Raiders (6-11) ont terminé leur première saison sous l’entraîneur Josh McDaniels avec trois défaites consécutives et quatre défaites en cinq matchs. Ils ont fait les séries éliminatoires il y a un an, mais font maintenant face à de sérieuses questions au niveau du quart-arrière, de la ligne offensive et de toute la défense.

Jarrett Stidham a entamé son deuxième match consécutif à la place de Derek Carr, mis à l’écart, et cette performance n’a pas été aussi bonne que la première. Stidham a complété 22 des 36 passes pour 219 verges avec un touché et une interception. Il a été limogé six fois.

Il y a une semaine, il a lancé pour 365 verges et trois touchés dans une défaite de 37-34 en prolongation contre les 49ers de San Francisco.

Reportage par Associated Press.

