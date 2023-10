Patrick Mahomes établit un record du TD alors que les Chiefs de Kansas City repoussent les Jets de New York sous le regard de Taylor Swift et Aaron Rodgers | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont surmonté une performance médiocre en perdant une avance de 17 points, mais ont tenu bon pour vaincre les Jets de New York 23-20.

Mahomes a été intercepté à deux reprises et a eu du mal à démarrer après un démarrage rapide avec la superstar de la pop Taylor Swift regardant Travis Kelce et les Chiefs pour le deuxième match consécutif, cette fois depuis une suite du MetLife Stadium.

Après que les Chiefs (3-1) aient repris l’avantage sur le panier de 26 verges de Harrison Butker avec 10:51 à jouer, Zach Wilson a commis sa première grosse erreur en perdant un snap. Tershawn Wharton a récupéré le ballon libre, donnant la possession à Mahomes et aux Chiefs aux Jets 47.

Michael Carter II a intercepté Mahomes en troisième et 20 des Jets 40 – mais cela a été annulé par un appel d’attente sur Sauce Gardner. Les rediffusions ont montré qu’il s’agissait d’un appel douteux et un entraîneur des Jets en colère, Robert Saleh, a fait irruption sur la ligne de touche pour crier après un officiel.

Mahomes, qui a réalisé une course de 24 verges sur les troisième et 22 pour prolonger l’entraînement, a couru 11 verges sur un autre tiers jusqu’aux Jets 2, scellant la victoire. Quelques instants plus tard, Saleh, toujours en colère, a été sanctionné pour conduite antisportive – et le chronomètre a frappé zéro lors d’une amère défaite des Jets (1-3).

Le quart-arrière Mahomes, qui est devenu le joueur le plus rapide à réaliser 200 passes de touché dans la NFL, a terminé 18 sur 30 pour 203 verges et un touché. Il a également couru 51 mètres. Isiah Pacheco a totalisé 115 verges et un touché en 20 courses, et Kelce a réussi six attrapés pour 60 verges.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a atteint 200 passes de touché dimanche

Wilson a connu son meilleur match depuis qu’il a remplacé Aaron Rodgers, blessé, lors du premier match de la saison 2023, avec 28 sur 39 pour 245 verges et deux touchés. Menés 20-12, Wilson et les Jets ont ouvert la seconde mi-temps avec le ballon et ont parcouru le terrain avec le quart-arrière trouvant Allen Lazard au milieu de la zone des buts pour une passe de touché de 10 verges.

Wilson a ensuite évité une tentative de plaquage, s’est déployé et a avancé pour une conversion de 2 points qui a égalisé le match à 20. Rodgers, qui a rejoint ses coéquipiers samedi après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche lors de ses débuts le 11 septembre, a été montré sur les écrans vidéo du stade, applaudissant et applaudissant après le score, assis dans une suite avec le propriétaire des Jets, Woody Johnson – et cela a encore plus excité les fans de New York.

Il est apparu que ce serait une explosion au début lorsque Pacheco a glissé une tentative de plaquage de Micheal Clemons dans le champ arrière en troisième et premier, a fait un mouvement vers le bas du terrain, puis s’est glissé dans la zone des buts pour un touché de 48 verges qui a porté le score à 10-0. .

Mahomes a lancé la 200e passe de touché de sa carrière, atteignant le cap de son 84e match pour battre le record de Dan Marino dans la NFL lorsqu’il s’est connecté avec Noah Gray sur un score de 34 verges avec 3:24 à jouer au premier quart. Marino a lancé sa 200e passe de TD lors de son 89e match dans la NFL avec Miami en 1989.

Taylor Swift était présente pour regarder Travis Kelce et les Chiefs de Kansas City

Les Jets sont inscrits au tableau d’affichage au début du deuxième quart lorsque le plaqueur droit des Chiefs Jawaan Taylor a été appelé pour une pénalité de masque facial sur Bryce Huff dans la zone des buts, ce qui a entraîné une sécurité. Le jeu a semblé insuffler un peu de vie à l’offensive en difficulté de New York alors que Wilson faisait avancer les Jets sur le terrain, aidé par un lancer de 39 verges vers Allen Lazard. L’entraînement s’est arrêté, cependant, lorsque Tyler Conklin n’a pas pu réaliser un lancer bas dans la zone des buts et que les Jets se sont contentés d’un panier de 31 verges par Greg Zuerlein qui a porté le score à 17-5.

Ashtyn Davis a intercepté le lancer de Mahomes vers Gray pour ouvrir la prochaine possession des Chiefs, redonnant le ballon aux Jets sur le 41 de Kansas City. Et New York en a profité.

Après que Randall Cobb ait prolongé l’entraînement en tentant un premier essai sur le troisième et le 5 au 19, le receveur large Xavier Gipson a gagné 14 verges en fin de tour pour mettre le ballon au 5. Deux jeux plus tard, Wilson a trouvé CJ. Uzomah dans le coin supérieur droit de la zone des buts pour un TD de 1 yard pour réduire le déficit des Jets à 17-12 avec 6:26 à jouer dans la demie.

Le tir de 37 verges de Butker a porté le score à 20-12 avec 2:15 à jouer au deuxième quart, mais les Jets ont riposté et ont porté le score à 20-20.

Cependant, l’échappé de Wilson au quatrième quart a aidé les Chiefs à remporter la victoire alors que Mahomes se précipitait pour un gain de 9 verges aux troisième et huitième dans les derniers instants, ce qui a permis à son équipe de manquer de temps.

