Les champions en titre du Super Bowl Patrick Mahomes et Travis Kelce ont battu les champions de la NBA Stephen Curry et Klay Thompson lors de la dernière édition de « The Match » jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Les coéquipiers des Chiefs ont scellé la victoire avec un birdie au 10e trou.

Mahomes et Kelce ont remporté cinq trous contre celui de Thompson et Curry au neuvième.

L’organisme de bienfaisance désigné pour la série « The Match » de cette année est No Kid Hungry, qui vise à mettre fin à la faim des enfants aux États-Unis.

Passé

Curry et Mahomes ont tous deux participé à la série avant jeudi et ont perdu lors de leurs débuts. Curry est apparu aux côtés de Peyton Manning contre Phil Mickelson et Charles Barkley en novembre 2020. Mahomes s’est associé à Josh Allen dans une confrontation de quart-arrière contre Tom Brady et Aaron Rodgers en juin 2022.

« The Match » propose un format alternatif et est joué pour la charité. Chaque joueur commence à chaque trou et l’équipe sélectionne son meilleur coup à jouer jusqu’à ce que le trou soit terminé. L’équipe qui a le score le plus bas remporte le trou. L’équipe avec le plus de victoires sur le plus de trous remporte le match.

Les temps forts du match

Pompe de poing de @PatrickMahomes 👀 L’équipe Mahomes / Kelce ouvre une avance de 3 au match. pic.twitter.com/gaykBJOpIi — PGA TOUR (@PGATOUR) 30 juin 2023

Faites un birdie, frappez le celly 🕺@PatrickMahomes et @TKelce prendre les devants après un chip parfait. pic.twitter.com/F17QmPkePf — PGA TOUR (@PGATOUR) 30 juin 2023

Klay avait Draymond FIRED UP avec ce putt 🤣 #CapitalOnesTheMatch pic.twitter.com/vfmdQdkZaT – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 30 juin 2023

(Photo: Ezra Shaw / Getty Images pour le match)