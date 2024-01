Patrick Mahomes et Lamar Jackson reviennent en forme lors du match de championnat de l’AFC

BALTIMORE – Vous ne vous laisserez plus tromper.

L’hymne rock and roll des Who a été publié il y a plus de cinquante ans (peu de temps après la fusion de la NFL et de l’AFL en 1970). Mais c’est arrivé. Dimanche. Quand nous nous sommes laissés berner.

Encore.

Quatre saisons après avoir mené une équipe tête de série record aux séries éliminatoires de l’AFC avant un effondrement au tour de division, cela était censé être l’année où le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, fera bientôt de la place pour un prix MVP de la deuxième ligue dans son cas de trophée, a finalement atteint le Super Bowl. C’était aussi l’année où le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, double champion de la ligue et Le MVP du Super Bowl avait l’air mortel – les lancers les plus marquants, les statistiques criardes et les victoires arrivaient avec moins de fréquence et plus de difficulté.

Chargé de choisir le résultat du match de championnat de l’AFC, je faisais partie des huit membres du personnel de USA TODAY Sports qui l’ont collectivement appelé pour les Ravens – aussi étrange que soit une telle unanimité anti-Chiefs.

Pourtant, après l’affrontement entre les quarts superstars au stade M&T Bank de Baltimore ? Aussi géniaux qu’ils soient tous les deux, peut-être les talents déterminants de la génération contemporaine des quarterbacks ? Le même vieux Jackson. Et le même vieux Mahomes.

Ce dernier s’est adapté, dispersant des passes courtes sur la possession d’ouverture de Kansas City, un touché de 10 jeux et 86 verges – le cappeur une passe de 19 verges à l’ailier rapproché Travis Kelce. Cela a donné le ton à une performance efficace, presque sans erreur, qui a permis aux Chiefs de remporter le Super Bowl pour la quatrième fois en cinq saisons.

“Pat Mahomes a encore une fois fait un excellent travail, comme il le fait habituellement”, a déclaré le KC HC Andy Reid. “Mais commencer le jeu avec 11 réussites, c’est quelque chose de spécial, puis gérer le jeu.”

Et 241 verges et un touché dans les airs sont définitivement une gestion de jeu par la barre historique de Mahomes.

Pendant ce temps, Jackson, désormais 2-4 en séries éliminatoires, est revenu. Après avoir montré tant de progrès en tant que passeur et chirurgien offensif toute la saison – y compris une deuxième mi-temps magistrale lors de la déroute des Texans de Houston la semaine précédente – il a régressé vers le récit auquel il veut désespérément échapper en tant que simple quart-arrière qui ne peut pas tout gagner. . Jackson n’a pas pu battre ou ressentir suffisamment le blitz incessant des Chiefs, dépouillé du ballon sur l’un des quatre sacs qu’il a absorbés. Son interception dans la zone des buts dirigée vers l’ailier rapproché Isaiah Likely n’aurait jamais dû être lancée dans une triple couverture.

Et bien que vous ne puissiez pas reprocher à Jackson la décision inexplicable de Baltimore de mettre essentiellement en veilleuse leur match au sol le mieux classé un jour où ils n’ont jamais été menés de plus de 10 points, il n’a pas été en mesure d’arnaquer les petits galops qu’il a ainsi flashe souvent pour mettre une défense sur ses talons.

La défaite a profondément marqué collectivement les Ravens, têtes de série, mais les coéquipiers de Jackson savaient également ce que cela signifiait pour lui personnellement.

“Je n’avais jamais vu quelqu’un aussi enfermé et juste dans son flow et dans son époque, et j’avais juste l’impression que c’était son heure”, a déclaré Odell Beckham, joueur de Baltimore. “(Mais) parfois des choses arrivent dans la vie, et ça ne se passe pas comme nous l’avions prévu. Il s’agit simplement de savoir, que faites-vous à partir de maintenant ?”

Le secondeur des Ravens Patrick Queen a ajouté : “C’était l’occasion (pour Jackson) de pouvoir mettre de côté certaines de ces choses et de passer à autre chose. C’est pourquoi ça fait mal, parce que vous voulez voir des gens comme ça, des coéquipiers que vous aimez et se soucient, obtiennent ce qu’ils sont censés obtenir, et cela ne s’est pas produit aujourd’hui.

Mais c’est arrivé pour Mahomes. Encore. Il n’avait jamais gagné aussi peu de matchs de saison régulière (10), passé aussi peu de yards par match au cours d’une saison (261,4), eu une note de QB aussi inférieure (92,6) ou été capable de vaincre sa moyenne au meilleur des receveurs. pas nommé Kelce.

Pourtant, il était là, roulant à droite, roulant à gauche, transmettant le ballon à sept receveurs de passes différents – mais surtout à Kelce, pour 11 de ses 30 réussites – tout en ne commettant aucun turnover. (Cela fait sept matchs consécutifs en séries éliminatoires sans choix si vous comptez à domicile.) Le plus gros lancer de Mahomes dimanche après-midi était son dernier, un accrochage de 32 verges avec Marquez Valdes-Scantling à l’avertissement de deux minutes qui a effectivement ponctué le match de Kansas City. Victoire 17-10.

Mahomes se dirige maintenant vers son quatrième Super Bowl, le premier quart-arrière à faire cela avant son 30e anniversaire. Et même si beaucoup en dehors du vestiaire des Chiefs ont été surpris par ce résultat, les coéquipiers de Mahomes ne l’ont certainement pas été.

“Rien ne m’a impressionné”, a déclaré le porteur de ballon Isiah Pacheco à propos de la performance de Mahomes. “C’est ce qu’il fait – un état d’esprit déterminé, il est venu ici avec un objectif.”

Et maintenant, le prix ultime est en vue.

“Je n’aime pas perdre de matchs”, a déclaré Mahomes, qui a désormais une fiche de 14-3 en séries éliminatoires.

“Et maintenant, nous allons au Super Bowl, et comme je l’ai dit, nous n’avons pas fini.”

Les Chiefs s’ouvrent comme de légers outsiders face aux champions NFC des 49ers de San Francisco. Il serait probablement sage de ne pas vous laisser tromper par la ligne.

Encore.

