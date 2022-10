Patrick Mahomes et la «télévision à ne pas manquer» des Chiefs accueillent les Raiders de Las Vegas à Kansas City jeudi soir | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, est à égalité en tête cette saison avec 11 passes de touché en quatre matchs

“Patrick Mahomes nous a rappelé que, malgré toutes les discussions de Josh Allen, Lamar Jackson et tout autre grand quart-arrière que vous voulez lancer dans cette conversation, il est probablement toujours le meilleur de la NFL quand il est en bonne santé à 100%.”

C’est le verdict de NBC Discussion sur le football professionnelMike Florio dans le rôle de Mahomes et les Chiefs de Kansas City (3-1) se préparent à accueillir les Raiders de Las Vegas (1-3) en ville lundi soir – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, le mardi matin.

Et il est difficile de contester l’évaluation de Florio, en particulier compte tenu de la performance la plus récente de Mahomes lors de la quatrième semaine, victoire 41-31 contre les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady. Le QB de Kansas City a lancé pour 249 verges et trois touchés dans le concours, dont un score particulièrement magique dans lequel il a lancé une passe à Clyde Edwards-Helaire dans la zone des buts après un superbe mouvement de rotation à 360 degrés pour échapper à un défenseur de clôture.

Patrick Mahomes est venu avec plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés.

“C’est remarquable ce que nous avons vu de lui”, a ajouté Florio.

“Cela établit une norme où vous vous y attendez tout le temps, et vous arrivez presque à un point où il n’y a rien qui vous étonne vraiment – jusqu’à ce qu’il y ait un jeu

Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

où ce type vous rappelle qu’il a, dans son sac à malice, des choses qu’on n’a encore jamais vues de personne.

“Il a un élément de mise en scène involontaire. Il n’essaie pas d’être flashy, mais il y a quelque chose dans la façon dont il bouge et opère, par rapport à tout le monde, qui le rend intrinsèquement excitant.

“Ce jeu [against the Bucs] en est la quintessence. Pendant tout le temps qu’il court, vous sentez juste que quelque chose de fou va se produire. C’est ce qui le rend si spécial.”

Mahomes et les Chiefs “ne peuvent pas manquer la télévision”

Autant Mahomes continue d’impressionner, les Chiefs n’ont pas fait les choses à leur manière cette saison, l’équipe remportant à peine une victoire 27-24 contre les Chargers de Los Angeles lors de la deuxième semaine, puis succombant à une défaite 20-17. aux Colts d’Indianapolis alors sans victoire une semaine plus tard.

Faits saillants des Chiefs de Kansas City contre les Colts d'Indianapolis lors de la troisième semaine de la saison NFL.

Pourtant, l’arrivée des Raiders lundi soir représentera un sentiment chaleureux et familier. Kansas City a résisté à ses rivaux de l’AFC West pendant une grande partie de la dernière décennie, en tête de la division au cours de chacune des six dernières années et en détenant une fiche dominante de 16-3 contre les Silver and Black depuis l’arrivée d’Andy Reid en tant qu’entraîneur-chef en 2013.

Leurs deux dernières victoires en 2021, contre un Raiders qui a fait les séries éliminatoires, sont survenues sur un score combiné stupéfiant de 89-23, dans lequel Mahomes a lancé pour 664 verges au total et sept touchés.

Les Chiefs de Kansas City ont eu le numéro des Raiders de Las Vegas ces dernières années, les martelant deux fois la saison dernière

Étendez cela aux huit matchs de carrière de Mahomes contre les Raiders et cela correspond à 2 546 verges de passes et 22 touchés de passes, son plus contre un seul adversaire.

Et Chris Simms attend plus de la même chose de Mahomes et de l’attaque de Kansas City lundi soir. “Ils ne peuvent pas manquer la télévision”, a déclaré l’ancien quart-arrière de la NFL sur PFT. “Je pense aussi qu’ils sont une équipe en mission.

“Ils peuvent vous battre de tellement de façons différentes, et ils sont amusants à regarder le faire. Ils apprécient les grandes lumières – ce sont des showmen.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, lance une superbe passe TD de neuf verges au porteur de ballon Jerick McKinnon contre les Chargers de Los Angeles.

« Au cours de la première semaine, il [Mahomes] était une machine contre les cardinaux; La deuxième semaine a été moche contre les Chargers, mais il a lancé deux des meilleures passes de touché que vous n’aurez jamais vues; Semaine trois, ils contrôlaient les Colts mais les ont foirés parce qu’ils étaient négligents; La quatrième semaine, ils se sont recentrés et c’était de retour à “nous sommes la plus grande chose que vous ayez jamais vue”.

“C’est une équipe qui est dangereusement proche de jouer à un très haut niveau et d’être l’une des meilleures du football.”

