Patrick Mahomes et la fiancée Brittany Matthews de la NFL accueillent leur premier bébé

Brittany, qui est formatrice et entrepreneuse chez Brittany Lynne Fitness, a documenté son parcours de grossesse sur Instagram. «Je ne peux pas vouloir être ta maman petite fille», a-t-elle sous-titré une séance photo de maternité d’elle-même dans une robe rose tire.

Elle a également noté sur les réseaux sociaux à quel point 2020 était une année énorme pour le couple, quels que soient les défis de la vie. Elle a écrit le 1er janvier: « Le faire avec @patrickmahomes a rendu les choses un peu plus faciles, il est ma meilleure moitié et juste le plus grand », ajoutant: « De Patrick remportant un Super Bowl, à la signature d’un nouveau contrat, à une pandémie mondiale et mettre en quarantaine, défendre ce en quoi nous croyons et lutter contre le racisme, acheter une maison, à de nombreuses vacances avec nos amis, faire un BÉBÉ, se fiancer … 2020, vous étiez une bonne personne pour nous. »

La Bretagne a été aux côtés de Patrick pendant de nombreux grands matchs de la saison, et récemment appelé lui « mon fiancé, bébé papa, chien papa et meilleur ami. »

Il est clair que leur fille sera à l’écart en un rien de temps, avec la maman révélateur en novembre, « les bébés filles commencent à faire leur apparition, elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas attendre les jours de match. »