Patrick Mahomes et Kareem Hunt mènent les Chiefs de Kansas City contre les Saints ; Derek Carr part blessé

KANSAS CITY, Missouri (AP) – Patrick Mahomes a lancé plusieurs mètres. Travis Kelce a capté beaucoup de ses passes. Et Kareem Hunt a de nouveau pénétré dans la zone des buts, envoyant un torrent de feux d’artifice rouges survoler le stade Arrowhead lundi soir.

Cela aurait tout aussi bien pu être il y a six ans, la dernière fois que ce trio de Chiefs jouait ensemble un match à domicile.

Mais les blessures ayant ravagé leur attaque, les Chiefs ont été contraints de s’appuyer sur deux de leurs piliers et sur le retour de leur ancien porteur de ballon vedette pour battre les Saints, 26-13. Mahomes a terminé avec 331 verges dans les airs, Kelce a réussi neuf attrapés pour 70 verges, et Hunt a couru 27 fois pour 102 verges et un touché.

«C’était une sensation formidable de revenir dans la zone des buts. Cela m’a beaucoup manqué », a déclaré Hunt, qui n’est revenu chez les Chiefs qu’il y a quelques semaines, après une blessure au partant Isiah Pacheco. «C’est pourquoi j’ai vomi un cœur. Pour montrer mon amour pour Kansas City.

Il y avait beaucoup d’amour qui coulait à l’intérieur du stade Arrowhead.

Alors que les Chiefs passaient à 5-0 derrière un autre joyau défensif, les Royals battaient les Yankees lors du deuxième match de leur AL Division Series à New York. Il y avait des chants fréquents de « Allons-y, Royals ! » tout au long du match, et lorsque les Royals ont remporté une victoire de 4-2 pour renvoyer la série à Kansas City à égalité à un match chacun, un rugissement a déchiré Arrowhead.

« Il y a eu une sorte d’accalmie vers la fin du match, et je me suis dit : ‘Ils ne montrent pas le score.’ Les Yankees sont revenus », a déclaré Mahomes, propriétaire d’une partie des Royals. « Mais ils l’ont repris et ont remporté la victoire, et c’était extrêmement excitant. »

Les Chiefs ont limité le quart-arrière des Saints Derek Carr à 185 verges par la passe avec deux touchés et une interception avant de repartir avec une blessure oblique. Cela s’est produit à environ 9 minutes et demie de la fin, lorsque Carr a été touché par le demi défensif blitz Chamarri Conner lors d’un quatrième essai incomplet alors qu’il tentait de rallier la Nouvelle-Orléans à un déficit de 23-13.

« Je ne pouvais pas faire ce que je devais faire de la manière la plus simple », a déclaré Carr, qui prévoit passer un examen IRM mardi.

Alvin Kamara des Saints a réussi 26 verges au sol en 11 courses, devenant ainsi le dernier porteur de ballon de haut niveau à lutter contre les Chiefs. Ils ont limité Derrick Henry des Ravens à 46 verges au sol, Zack Moss des Bengals à 34, la star des Falcons Bijan Robinson à 31 et JK Dobbins à 32 lors de la victoire de la semaine dernière contre les Chargers.

« Nous avons été dominés », a déclaré l’entraîneur des Saints, Dennis Allen. « Nous ne pouvions vraiment pas faire grand-chose des deux côtés du ballon. »

La première moitié de lundi soir a présenté un peu de tout : le premier touché de Hunt depuis son retour à Kansas City, où sa carrière autrefois prometteuse a déraillé par un incident hors du terrain ; une passe de touché de 43 verges de Carr à Rashid Shaheed, la plus courte des trois que Shaheed a captées cette saison ; et encore un autre latéral de Kelce, qui s’est produit sur le drive le plus bizarre.

Les Chiefs menaient 10-7 lorsqu’un lancer échappé et une pénalité de retenue les ont laissés face aux deuxième et 34e. Ils en ont récupéré une partie sur une passe à JuJu Smith-Schuster, puis Mahomes a frappé Kelce au milieu. Kelce s’est dirigé vers Samaje Perine, qui s’est approché à moins d’un mètre d’un premier essai, et Kansas City a converti le quatrième et court jeu pour établir un éventuel panier.

C’est exactement cela – les buts sur le terrain – qui ont permis à la Nouvelle-Orléans de rester dans le match. Les Chiefs ont eu du mal à marquer des touchés dans la zone rouge toute la saison, et ils ont été contraints de laisser Harrison Butker lancer trois tirs au but pour mener 16-7 à la pause.

Leurs malheurs dans la zone rouge se sont poursuivis au troisième quart. Au deuxième but, Smith-Schuster a vu une passe rebondir sur la ligne de but et dans les bras de l’ancien plaqueur défensif des Chiefs de 324 livres Khalen Saunders, qui a effectué sa première interception en carrière.

Les Saints ont rapidement parcouru 65 verges grâce à la capture de Foster Moreau qui les a ramenés à 16-13 avec 14:16 à jouer.

Mais contrairement à tous les autres matchs des Chiefs, qui avaient été décidés dans les dernières minutes – voire le jeu final – ils ont répondu au coup dur en lançant le leur. Smith-Schuster a réussi une passe de 50 verges quelques instants plus tard, et Xavier Worthy a effectué un transfert au premier et au but au 3 pour un touché qui a prolongé son avance au début du quatrième quart.

Après que les Chiefs aient arrêté les Saints au quatrième essai, ils ont marqué un autre panier avec 3:03 à jouer pour mettre de côté le match.

« C’est plutôt cool de réunir à nouveau le groupe », a déclaré Smith-Schuster, qui est également de retour avec les Chiefs après quelques années passées en Nouvelle-Angleterre. « Mec, je vous le dis, il n’y a pas d’endroit comme celui-ci. Ce que nous avons ici est spécial. C’est irréel.

Tay-Tay revient

Taylor Swift était de retour au Arrowhead Stadium pour voir Kelce et les Chiefs après avoir raté les deux précédents matchs sur route de son petit ami. Elle reprend sa tournée Eras Tour vendredi soir avec le premier des trois spectacles à Miami.

Blessures

Saints : CB Will Harris s’est blessé aux ischio-jambiers en première mi-temps. C Lucas Patrick est parti brièvement au troisième quart-temps en raison d’une blessure à la clavicule,

Chefs : Le LT Wanya Morris est parti en première mi-temps en raison d’une blessure au bas de la jambe, mais est revenu au match.

À suivre

La Nouvelle-Orléans accueille Tampa Bay dimanche.

Kansas City a une semaine de congé avant de se rendre à San Francisco le 20 octobre.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/NFL