Patrick Mahomes et Justin Jefferson mettent en avant la NFL sur les prix du vote des fans FOX 2022

La communauté de la NFL devra attendre le 9 février pour savoir qui remportera les prix phares de la ligue pour la saison 2022, y compris MVP, joueur défensif de l’année et recrues offensives et défensives de l’année.

Les fans de la NFL, cependant, ont pu voter cette semaine sur qui ils choisiraient pour les récompenses via le compte Twitter de la NFL sur FOX. Ces résultats ont été révélés lors d’une présentation spéciale jeudi par Chris Myers et Mark Sanchez de FOX Sports.

Les fans ont voté dans huit catégories, dont MVP, entraîneur de l’année, joueur défensif de l’année, joueur offensif de l’année (non quart-arrière), recrue offensive de l’année, recrue défensive de l’année, joueur de retour de l’année et match de l’année.

Voici les gagnants des prix du vote des fans de la NFL sur FOX 2022!

Recrue offensive de l’année : Brock Purdy, 49ers de San Francisco (36 % des votes sur Twitter)

M. Irrelevant n’est plus pertinent. Purdy, le dernier choix du repêchage de la NFL 2022, est venu en relève de Jimmy Garoppolo blessé lors de la semaine 13 et a commencé le reste de l’année – aidant les 49ers à remporter leurs cinq derniers matchs de saison régulière ainsi qu’à vaincre les Seattle Seahawks et Cowboys de Dallas en séries éliminatoires. Purdy a subi une déchirure de l’UCL au bras lanceur au début de la défaite des 49ers lors du match de championnat NFC contre les Eagles de Philadelphie, mais l’ascension improbable de la recrue restera dans les mémoires comme l’une des histoires déterminantes de la saison 2022.

49ers QB Brock Purdy remporte la recrue offensive de l’année « NFL on FOX » Mark Sanchez et Chris Myers ont décerné au QB Brock Purdy des 49ers de San Francisco le prix de la recrue offensive « NFL on FOX ».

Finalistes : Garrett Wilson , Jets de New York (24,8%); Kenneth Walker III , Seahawks de Seattle (22,4%); Kenny Pickett, Steelers de Pittsburgh (16,8 %)

Recrue défensive de l’année : Sauce Gardner , Jets de New York (47,1 %)

Gardner et son compatriote recrue Tariq Woolen des Seahawks ont présenté des arguments solides pour ce prix. Les six interceptions de Woolen sont à égalité en tête de la ligue la saison dernière, mais Gardner s’est imposé comme un demi de coin dynamique avec un record de 20 passes défendues dans la NFL et deux interceptions. Gardner s’est déjà imposé comme le joyau du jeune noyau de joueurs passionnants des Jets, faisant écho au rôle de Darrelle Revis de la dernière fois que Gang Green était un sérieux prétendant aux séries éliminatoires.

Jets CB Sauce Gardner remporte la recrue défensive de l’année ‘NFL on FOX’ Mark Sanchez et Chris Myers ont décerné à Sauce Gardner le prix de recrue défensive de l’année « NFL on FOX ».

Finalistes : Tariq Woolen, Seahawks de Seattle (25,6 %) ; Aidan Hutchinson , Lions de Détroit (15,9%); Kayvon Thibodeaux, Giants de New York (11,3 %)

Entraîneur de l’année : Nick Sirianni, Eagles de Philadelphie (42,9 %)

Bien sûr, les Eagles ont une liste chargée, mais Sirianni mérite le mérite d’en avoir tiré le meilleur parti, au cours de sa deuxième année seulement en tant qu’entraîneur-chef. L’ancien coordinateur offensif des Colts a récompensé la décision de Philadelphie de renvoyer le vainqueur du Super Bowl Doug Pederson – il était également finaliste pour ce prix lors de sa première année avec les Jaguars – et de recruter un personnel plus jeune. C’est celui dirigé par Sirianni, 41 ans, qui a la franchise qui joue pour un autre trophée Lombardi.

[ Nick Sirianni and the Eagles have bloomed together on their ascent to Super Bowl ]

Nick Sirianni des Eagles remporte le titre d’entraîneur de l’année « NFL on FOX » L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, a remporté le prix de l’entraîneur de l’année “NFL on FOX” présenté par Mark Sanchez et Chris Myers.

Finalistes : Brian Daboll, Giants de New York (29,4 %) ; Doug Pederson, Jaguars de Jacksonville (18,6 %) ; Kyle Shanahan, 49ers de San Francisco (9,1 %)

Joueur de retour de l’année : Géno Smith Seahawks de Seattle (59,5%)

Beaucoup ont radié Smith après qu’il se soit éteint avec les Jets. Mais comme Smith l’a dit après que lui et les Seahawks aient battu leur ancien quart-arrière de franchise Russell Wilson lors de la semaine 1, il n’a pas répondu. Smith a en fait mené la NFL en pourcentage d’achèvement et a battu le record de verges par la passe des Seahawks en une saison, les aidant à un record de 9-8 et une place en séries éliminatoires qui a surpris beaucoup. Cela inclut notamment Jason McIntyre de FOX Sports, qui a dû se faire raser le logo des Seahawks dans la tête. Wilson a également félicité son ancien remplaçant pour le prix.

Le QB des Seahawks Geno Smith remporte le titre de joueur de retour de l’année « NFL on FOX » Mark Sanchez et Chris Myers ont décerné au QB Geno Smith des Seahawks de Seattle le prix du joueur de retour de l’année.

Finalistes : Christian McCaffrey 49ers de San Francisco (26,9%); Saquon Barkley , Géants de New York (20,5%); Jared Goff, Lions de Détroit (5,7 %)

Jeu de l’année : Semaine 10 Vikings du Minnesota vs. Billets de Buffalo (66,9 %)

Ce vote a été un glissement de terrain, et pour cause. Le thriller de mi-saison avait tout, des prises dramatiques, des changements de plomb choquants et des revirements coûteux à d’autres moments incroyables, alors que deux équipes éliminatoires éventuelles se sont affrontées à Buffalo. Les fans de Josh Allen et des Bills voudront peut-être oublier ce match, mais l’incroyable rattrapage de Justin Jefferson au quatrième quart et l’interception de Patrick Peterson en prolongation resteront dans l’esprit des fans des Vikings pour les années à venir.

Vikings contre Bills remporte le match de l’année “NFL on FOX” Le match entre les Vikings du Minnesota et les Bills de Buffalo lors de la semaine 10 a été nommé match de l’année par “NFL on FOX”.

Finalistes : Semaine 2 Miami Dolphins contre Baltimore Ravens (18,7%); Semaine 10 Dallas Cowboys à Green Bay Packers (8,8%); Semaine 11 Kansas City Chiefs contre Los Angeles Chargers (5,6%)

Joueur défensif de l’année : Nick Bosa49ers de San Francisco (45,5%)

La défense des 49ers était sans doute la plus redoutée de la NFL en 2022, et le jeune frère Bosa a mené la charge avec un énorme record de 18,5 sacs en saison régulière. Bosa a ancré un front défensif féroce qui a maintenu les quarts sous pression tout au long du match et pourrait arrêter les infractions de plusieurs façons. Le coordinateur défensif DeMeco Ryans est récemment parti pour être le prochain entraîneur-chef des Houston Texans, mais avec Bosa devant et au centre, les prouesses défensives de San Francisco sont susceptibles de rester.

Nick Bosa des 49ers remporte le titre de joueur défensif de l’année « NFL on FOX » Nick Bosa des 49ers de San Francisco a remporté le prix du joueur défensif de l’année “NFL on FOX” présenté par Mark Sanchez et Chris Myers.

Finalistes : Micah Parsons, Dallas Cowboys (29,9 %) ; Chris Jones, chefs de Kansas City (17,9 %) ; Myles Garrett, Browns de Cleveland (6,7 %)

Joueur offensif de l’année (non-QB): Justin JeffersonVikings du Minnesota (65%)

Dans la NFL moderne, le véritable “joueur offensif de l’année” est très probablement a) un quart-arrière et, b) va gagner MVP. Donc, chez NFL sur FOX, nous avons pris la liberté d’exclure les quarts-arrière de cette catégorie puisque – alerte spoiler – tous nos finalistes MVP sont de toute façon des quarts-arrière. Cela laisse Jefferson comme le grand gagnant de ce prix, le produit LSU s’étant pleinement établi comme une superstar. Jefferson a enregistré 128 réceptions, un sommet dans la ligue, et 1 809 verges sur réception en 2022, aidant les Vikings à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois de sa carrière.

Justin Jefferson des Vikings remporte le titre de joueur offensif non-QB de l’année « NFL on FOX » Justin Jefferson des Vikings du Minnesota a remporté le titre de joueur offensif non-QB de l’année “NFL on FOX” présenté par Chris Myers et Mark Sanchez.

Finalistes : Travis Kelce, chefs de Kansas City (15,4 %) ; Christian McCaffrey, 49ers de San Francisco (12,9 %) ; Tyreek Hill, Dauphins de Miami (6,9 %)

MVP : Patrick Mahomeschefs de Kansas City (46,9 %)

Pas de surprise ici. Il y a beaucoup de quarts jeunes, passionnants et immensément talentueux dans la NFL, mais Mahomes se tient au-dessus d’eux, qu’il remporte ou non son deuxième Super Bowl le 12 février. Mahomes a mené la NFL en verges par la passe (5 250), touchés (41 ) et QBR (77,6) en 2022. La dernière fois qu’il a mené la ligue en touchés et QBR, c’était en 2018 – lorsqu’il a remporté son premier MVP en carrière.

[Patrick Mahomes: Matching Tom Brady’s level ‘seems impossible’]

Patrick Mahomes des Chiefs remporte le titre de MVP de la NFL sur FOX Le QB Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City a remporté le prix MVP “NFL on FOX” présenté par Chris Myers et Mark Sanchez.

Finalistes : Jalen Hurts, Eagles de Philadelphie (32%); Joe Burrow, Bengals de Cincinnati (11,9%); Josh Allen, Bills de Buffalo (9,2 %)

Les meilleures histoires de FOX Sports :