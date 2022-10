Patrick Mahomes et Josh Allen se rencontreront et les 49ers se rendront aux Falcons | Les matchs de la sixième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports | Nouvelles de la NFL

Jimmy Garoppolo et les 49ers de San Francisco se rendent aux Falcons d’Atlanta lors de la sixième semaine, en direct sur Sky Sports NFL

Deux des meilleurs jeunes quarts de la NFL, Patrick Mahomes et Josh Allen, s’affrontent dimanche alors que les Chiefs de Kansas City accueillent les Buffalo Bills, en direct sur Sky Sports NFL.

Les choix de jeux pour le double en-tête de la semaine six en direct sur Sky ont été annoncés, avec le 49ers de San Francisco (3-2) se rendre au Falcons d’Atlanta (2-3) dans le match d’ouverture de la soirée – coup d’envoi à 18h.

Sixième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Commandants de Washington @ Bears de Chicago Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event Double tête de la NFL dimanche 49ers de San Francisco @ Falcons d’Atlanta Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Sixième semaine Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Cowboys de Dallas @ Eagles de Philadelphie Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Broncos de Denver @ Chargers de Los Angeles Mardi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event

Ensuite, à la suite de l’action à Atlanta, il y a la dernière rencontre de Mahomes et Allen. Ces deux superstars du sport se sont rencontrées trois fois auparavant, Mahomes détenant actuellement un avantage de 3-1, y compris le plus récemment et le plus crucial un triomphe épique de 32-36 en prolongation lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de l’année dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City dans ce qui était un match de 4 TD lors de la semaine 5 contre les Raiders de Las Vegas. Découvrez les meilleurs jeux de Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City dans ce qui était un match de 4 TD lors de la semaine 5 contre les Raiders de Las Vegas.

Allen a lancé pour 329 verges et quatre touchés dans ce match et est toujours sorti du côté des perdants, tandis que Mahomes avait 378 verges par la passe et trois touchés – et a mis son équipe en position pour un but égalisateur avec seulement 13 secondes. laissé au chronomètre après que le quatrième de ces Allen TD ait valu à Buffalo une avance tardive de trois points.

Mahomes et les Chiefs ont finalement été victorieux en prolongation, marquant lors de leur première possession, Allen restant impuissant à regarder depuis la ligne de touche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Josh Allen a trouvé le receveur éloigné des Buffalo Bills Gabe Davis alors qu’il courait dans un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh. Josh Allen a trouvé le receveur éloigné des Buffalo Bills Gabe Davis alors qu’il courait dans un incroyable touché de 98 verges contre les Steelers de Pittsburgh.

Les deux quarterbacks, et les deux équipes, ont commencé cette saison de manière tout aussi explosive, le Chefs et Factures les deux 4-1 au cours des cinq premières semaines avant leur dernier match monumental. Regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25.

Pour terminer le triple en-tête du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et une rencontre classique de football du dimanche soir, alors que la dernière équipe invaincue de la NFL, le Aigles de Philadelphie (5-0) accueillent leurs rivaux amers NFC East, les Cowboys de Dallas (4-1), qui entrent dans la compétition après leur propre séquence de quatre victoires consécutives – le coup d’envoi est à 1h20 tôt le lundi matin.

NFL en direct Vivre de

Ailleurs, l’action de la semaine six commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir alors que les Commandants de Washington (1-4) dirigez-vous vers le Ours de Chicago (2-3), les deux équipes aspirent désespérément à une victoire pour maintenir en vie leurs espoirs qui s’estompent pour cette saison. C’est en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, vendredi matin.

Puis, le lundi soir, la sixième semaine se termine avec le Broncos de Denver (2-3) sur la route au Chargeurs de Los Angeles (3-2) dans un autre affrontement divisionnaire clé, cette fois dans l’AFC Ouest. Regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !