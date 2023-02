Patrick Mahomes est-il un top 3 QB de tous les temps s’il remporte le Super Bowl LVII ? | C’est quoi Wright ?

Patrick Mahomes est à un match de remporter son deuxième Super Bowl de sa carrière et de rejoindre un groupe d’élite de 12 quarts pour le faire. Cependant, une perte peut faire tourner le récit contre lui dans sa poursuite pour devenir le GOAT un jour. Nick Wright explique qu’il est essentiel que les Chiefs de Kansas City remportent le Super Bowl de cette année, car Andy Reid et Travis Kelce sont sur le point de quitter la NFL et le temps presse à Kansas City. Nick conclut en plaidant pour que Mahomes ait les 5 meilleures premières années de tous les joueurs s’il remportait le Super Bowl LVII.



IL Y A 12 MINUTES・Qu’est-ce que Wright ? Avec Nick Wright・3:04