Patrick Mahomes est-il le meilleur QB de l’AFC devant Allen, Burrow et Herbert ? | INCONTESTÉ

L’image des séries éliminatoires de l’AFC doit encore être réglée car Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati accueilleront Josh Allen et les Buffalo Bills cette semaine. Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City ont déjà verrouillé leur division tandis que Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles ont verrouillé une place Wild Card. Skip Bayless et Shannon Sharpe débattent pour savoir qui est le meilleur QB de l’AFC.



IL Y A 9 MINUTES・Skip et Shannon : incontestés・5:57