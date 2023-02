Patrick Mahomes: Eric Bieniemy “attend depuis longtemps” d’être entraîneur-chef

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

PHOENIX — Eric Bieniemy a connu une nouvelle année couronnée de succès.

Le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City a aidé l’équipe à se hisser au premier rang du classement des distances pour 2022 – la troisième fois au cours des cinq dernières années qu’il l’a fait. Depuis qu’il est devenu OC de Kansas City en 2018, Bieniemy a aidé Patrick Mahomes à s’imposer comme le meilleur quart-arrière de la NFL avec un succès presque sans précédent . Et le dimanche à Super Bowl LVII ( 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports ), Bieniemy a la chance de remporter son deuxième titre NFL en tant qu’OC.

La seule chose qu’il n’a pas ? Une équipe à lui tout seul.

Il semble que Bieniemy pourrait à nouveau être snobé pendant ce cycle d’embauche d’entraîneur-chef. C’est ce qui a incité une question à Mahomes cette semaine pour savoir si Bieniemy mérite de décrocher un concert d’entraîneur-chef.

“C’est tellement passé, mec. Il a tout fait de la bonne façon”, a déclaré Mahomes. “Il fait partie de cette attaque et de cette équipe depuis si longtemps, tient tout le monde responsable, fait preuve de créativité pour inventer des jeux pour nous. Je ne sais pas pourquoi il n’a pas été embauché. Mais ça a été formidable pour nous, parce que nous ‘ai eu l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue avec nous depuis longtemps.”

Peut-être pour contourner l’idée que son succès est le produit des prouesses offensives de l’entraîneur Andy Reid, Bieniemy pourrait passer une entrevue pour devenir OC avec une autre organisation. L’entraîneur des Washington Commanders, Ron Rivera, a déclaré mercredi aux médias qu’il espérait interviewer Bieniemy après le Super Bowl. Il serait également dans le mix pour l’ouverture de l’OC des Ravens de Baltimore.

L’autre possibilité ? Bieniemy, qui a 54 ans, pourrait rester à Kansas City jusqu’à ce que Reid, qui a 64 ans, prenne sa retraite.

“Voici où j’en suis en ce moment : nous en sommes à notre troisième Super Bowl au cours des quatre dernières années”, m’a dit Bieniemy mercredi. “Alors en ce moment, je pense que nous sommes bien placés. Une chose que j’ai apprise tout au long de ma carrière, vous ne pouvez jamais vous inquiéter de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler.”

On ne sait pas pourquoi Bieniemy, un disciple de Reid, pourrait devoir faire un mouvement latéral alors que les entraîneurs défensifs sous Bill Belichick et les entraîneurs offensifs sous Sean McVay ont continuellement fait le saut avec des curriculum vitae moins impressionnants.

La ligue n’emploie actuellement que trois entraîneurs en chef noirs (Mike Tomlin, Steelers ; Todd Bowles, Buccaneers ; DeMeco Ryans, Texans). Entre-temps, 60% des joueurs de la NFL sont noirs . La NFL fait face à une poursuite de Brian Flores, le coordinateur défensif des Vikings récemment embauché, concernant les pratiques d’embauche des entraîneurs des minorités.

“Je sais que la ligue travaille activement à tout améliorer”, a déclaré Bieniemy. “Et donc c’est fondamentalement hors de mon contrôle, mais je dirai ceci: les choses ont évidemment avancé. Regardez DeMeco se faire embaucher à Houston.

“Évidemment, vous voulez toujours que les choses aillent mieux. Mais quand les gars se mettent en position d’atteindre des objectifs, c’est tout ce que vous voulez. Quand tout est dit et fait, vous voulez vous assurer que vous vous donnez la meilleure opportunité être placé dans les bonnes situations.”

Bieniemy l’a fait, réussissant de nouveaux défis, dont le receveur vedette de Kansas City, Tyreek Hill, lors de la dernière intersaison. Et encore, l’infraction des chefs a prospéré d’une nouvelle manière en utilisant leur distribution complète de passe-catcheurs comme ils ne l’ont pas fait les années précédentes.

Les Chiefs ont répété à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas perdre leur OC. Mais c’est peut-être l’intersaison qu’ils font.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

