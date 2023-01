Patrick Mahomes envoie les Chiefs de Kansas City au Super Bowl avec une démonstration stupéfiante dans une victoire palpitante 23-20 contre les Bengals de Cincinnati dans le championnat AFC | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Chiefs de Kansas City lors du match de championnat NFL AFC.

Harrison Butker a propulsé les Chiefs de Kansas City dans un troisième Super Bowl en quatre ans avec un panier de 45 verges dans les trois dernières secondes alors qu’ils battaient les Bengals de Cincinnati 23-20 dans un match de championnat passionnant de l’AFC.

Histoire du jeu

Cela signifie que les Chiefs ont finalement vaincu les Bengals à la quatrième demande après avoir subi trois défaites consécutives contre Cincinnati, dont une défaite de trois points en prolongation lors du match pour le titre de l’AFC l’an dernier.

Ils affronteront désormais les Eagles de Philadelphie – l’ancienne équipe de leur entraîneur-chef Andy Reid – au Super Bowl LVII en Arizona le dimanche 12 février après que les Eagles se soient confortablement occupés des 49ers de San Francisco 31-7 lors du match de championnat NFC.

Les Chiefs de Kansas City reçoivent le championnat de l'AFC alors que l'ailier serré Travis Kelce fait entendre ses adversaires les Bengals de Cincinnati.

Malgré une entorse à la cheville, Patrick Mahomes a lancé pour 326 verges et deux touchés dans le concours et la star des Chiefs QB a également aidé à préparer le coup de pied gagnant sur une course cruciale de cinq verges pour un premier essai avec 12 secondes à jouer.

Un regard sur les meilleurs jeux du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, après une performance exceptionnelle de deux touchés contre les Bengals de Cincinnati.

Alors qu’il traversait la ligne de touche, Mahomes a été poussé alors qu’il était déjà hors des limites par le défenseur des Bengals Joseph Ossai, ce qui a entraîné une pénalité de 15 verges pour aider davantage le coup de pied gagnant de Butker.

Dans une égalité 20-20, Joe Burrow et les Bengals ont pris le relais sur leur propre ligne de 12 verges avec deux minutes et demie à jouer et la chance de prendre de l’avance dans les derniers instants, mais le deuxième sac défensif de Chris Jones ( et le cinquième de Kansas City) ont forcé Cincinnati à dégager.

Des scènes incroyables à Arrowhead alors qu'un succès tardif de Joseph Ossai des Bengals de Cincinatti offre à Harrison Butker une position de coup de pied parfaite pour envoyer les Chiefs de Kansas City au Super Bowl.

Burrow a été limogé jusqu’à trois fois au cours du seul premier quart, l’attaque de Cincinnati n’ayant pas gagné un seul mètre. Mahomes, quant à lui, avait l’air très bien sur sa cheville blessée au début, menant Kansas City sur le terrain pour mettre en place des buts sur le terrain sur leurs deux premières possessions.

Résumé de la notation PREMIER QUART Bengals 0-3 chefs Harrison Butker panier de 43 verges DEUXIÈME QUARTIER Bengals 0-6 chefs But sur le terrain de 24 verges de Harrison Butker Bengals 3-6 Chefs But sur le terrain de 30 verges d’Evan McPherson Bengals 3-13 chefs Patrick Mahomes passe TD de 14 verges à Travis Kelce (point supplémentaire) Bengals 6-13 Chefs But sur le terrain de 23 verges d’Evan McPherson TROISIÈME QUART Bengale 13-13 Chefs Joe Burrow passe TD de 27 verges à Tee Higgins (point supplémentaire) 49ers 13-20 Aigles Patrick Mahomes passe TD de 19 verges à Marquez Valdes-Scantling (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Bengale 20-20 Chefs Samaje Perine TD run de deux verges (point supplémentaire) Bengale 20-23 chefs Harrison Butker panier de 45 verges

Cincinnati a finalement déplacé le ballon au deuxième quart, mais a également dû se contenter d’un but sur le terrain d’Evan McPherson pour figurer sur le tableau de bord.

Le duo des Chiefs de Kansas City se connecte à nouveau pour obtenir le touché d'ouverture de leur match de championnat de l'AFC contre les Bengals de Cincinnati.

Les Chiefs ont ensuite pris une avance de 13-3 alors que l’ailier rapproché de la superstar Travis Kelce a décroché son 15e TD en séries éliminatoires en carrière – le liant pour le deuxième de tous les temps avec Rob Gronkowski – mais un deuxième coup de pied réussi de McPherson alors que le temps expirait en première mi-temps a réduit le déficit. à sept points.

Cela a été effacé lorsque Tee Higgins a transporté un touché de 27 verges de Burrow pour égaliser le match à 13 chacun au troisième quart, seulement pour qu’un Mahomes de plus en plus entravé réponde immédiatement sur le trajet qui a suivi, trouvant Marquez Valdes-Scantling à la fin. zone pour un TD de 19 verges pour pousser à nouveau les Chiefs devant.

Une prise sensationnelle de Ja'Marr Chase place les Bengals de Cincinnati dans une position parfaite pour que Samaje Perine passe au travers pour le touché égalisateur.

Cincinnati reviendrait pour niveler le concours une fois de plus, après avoir forcé un échappé de Mahomes sur la prochaine possession de Kansas City. L’entraînement qui a suivi a semblé caler rapidement, mais les Bengals se sont lancés avec audace en quatrième et sixième, et Burrow s’est connecté sur une balle profonde à Ja’Marr Chase pour préparer les choses pour que Samaje Perine marque depuis la ligne de deux mètres deux jeux. plus tard.

Les deux équipes ont lutté en attaque pendant une grande partie du reste du quatrième quart, jusqu’à ce que la recrue des Chiefs Skyy Moore aide à ouvrir le match avec un superbe retour de botté de dégagement dans la dernière minute qui place Kansas City juste avant le milieu de terrain … et Mahomes et Butker a fait le reste pour sceller une place au Super Bowl.

Les chefs de Kansas City, Patrick Mahomes, ont adoré prendre le dessus sur son quart-arrière adverse Joe Burrow après que son équipe ait vaincu les Bengals de Cincinnati lors du match de championnat de l'AFC.

Leaders des statistiques

Bengals

Dépassement : Joe Burrow, 26/41, 270 yards, 1 TD, 2 INTs

Rushing: Samaje Perine, 5 courses, 22 yards, 1 TD

Réception : Tee Higgins, 6 attrapés, 83 yards, 1 TD

Chefs

Passe: Patrick Mahomes, 29/43, 326 verges, 2 touchés

Rushing: Isiah Pacheco, 10 courses, 26 verges

Réception : Marquez Valdes-Scantling, 6 attrapés, 116 yards, 1 TD

Travis Kelce, 7 attrapés, 78 yards, 1 TD

Et après?

C’est le Super Bowl !

Les Chiefs se dirigent vers l’Arizona pour le Super Bowl LVII, où ils affronteront les Eagles de Philadelphie du NFC.

Ce sera le quatrième voyage de Kansas City au Super Bowl en l’espace de quatre ans, après avoir d’abord battu les 49ers de San Francisco au Super Bowl LIV pour couronner la saison 2019, avant de perdre contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay un an plus tard.

Vous pouvez regarder le Super Bowl LVII en direct sur Sky Sports NFL, avec le coup d’envoi du State Farm Stadium à Glendale, en Arizona, à partir de 23h30 le dimanche 12 février.

Vous pouvez regarder le Super Bowl LVII en direct sur Sky Sports NFL, avec le coup d'envoi du State Farm Stadium à Glendale, en Arizona, à partir de 23h30 le dimanche 12 février.