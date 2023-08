Patrick Mahomes en tête du QB; Jalen Hurts est le plus grand gagnant de l’enquête QB de The Athletic

Patrick Mahomes est à nouveau considéré comme le meilleur quart-arrière de la NFL.

Dans Les niveaux annuels de quart-arrière de la NFL de l’Athletic, voté par 50 entraîneurs et dirigeants, le quart-arrière des Chiefs a été un choix unanime de niveau 1, détenant la moyenne de vote la plus élevée parmi tous les quarts-arrière (1,00). C’est la cinquième année consécutive que Mahomes remporte les honneurs de niveau 1 et la troisième fois au cours des quatre dernières années qu’il a été élu à l’unanimité au premier rang.

« Il est clairement le meilleur joueur de la ligue et vient juste d’entrer dans sa première fenêtre », a déclaré un dirigeant anonyme. dit à The Athletic. « Il me rappelle tellement [Aaron] Rodgers. C’est le moment de sa carrière où, tout comme Rodgers, le polissage final de son jeu sera dans sa manipulation de l’horloge de jeu, en appelant des temps morts et en sachant encore mieux quand abandonner les jeux. »

Mahomes vient sans doute de connaître la meilleure saison de sa carrière. Il a remporté les honneurs de MVP pour son jeu en saison régulière, lançant pour un sommet en carrière de 5250 verges pour accompagner 41 touchés, 12 interceptions, une cote de passeur de 105,2, 358 verges au sol et quatre touchés au sol.

Mahomes a suivi sa saison régulière MVP avec une course historique en séries éliminatoires, lançant pour 703 verges et sept touchés sans interception alors qu’il luttait contre une blessure à la cheville pour mener les Chiefs à un titre du Super Bowl. Il a lancé trois touchés lors de la victoire du Super Bowl, ce qui lui a valu les honneurs de MVP du Super Bowl. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à remporter à la fois MVP et MVP du Super Bowl, en plus de mener la ligue en verges par la passe et en touchés au cours de la même saison.

Juste derrière Mahomes se trouvaient ses principaux rivaux de l’AFC, Joe Burrow et Josh Allen. Le quart-arrière des Bengals a reçu 49 votes de niveau 1 et le quart-arrière des Bills a obtenu 44 votes de niveau 1. Deux autres quarts-arrière de l’AFC ont complété le niveau 1, avec Aaron Rodgers en quatrième position dans les votes de niveau 1 (30) et Justin Herbert en cinquième position dans les votes de niveau 1 (29).

Jalen Hurts n’a pas été inclus dans le niveau 1, mais le finaliste du MVP 2022 et du Super Bowl a été le plus grand élévateur des niveaux de quart-arrière 2023. Le quart-arrière des Eagles est passé d’un quart-arrière du milieu du niveau 3 au sommet du niveau 2 après son année d’évasion. Les blessés ont dominé le jeu des passes (3 701 verges, 22 touchés, six interceptions et 101,5 notes de passeur) et ont continué à être forts au sol, se précipitant pour 760 verges et 13 touchés.

Cependant, il y avait un gros scrupule que l’une des 38 personnes qui ont voté Hurts au niveau 2 avait: son incapacité à s’en sortir dans l’embrayage.

« C’est pourquoi j’étais si fasciné par le Super Bowl », a déclaré un entraîneur-chef à The Athletic. « S’ils n’appellent pas cette interférence de passe (sur les Eagles), Kansas City lance un panier et ensuite nous découvrons une fois pour toutes, Jalen Hurts dans les 2 minutes. Parce que la dernière fois qu’il était dans un, et les gens oubliez ça, ils ont perdu à domicile lundi soir. Washington ne l’a pas laissé sortir de la boîte de pêche, et Philly n’a pas gagné ce match.

Hurts n’a eu qu’un seul retour au quatrième trimestre l’an dernier et n’en a que trois dans sa carrière.

Le niveau 2 comprenait également Lamar Jackson, Trevor Lawrence, Dak Prescott, Matthew Stafford, Deshaun Watson et Kirk Cousins, mais il n’incluait pas Russell Wilson. Le quart-arrière des Broncos a connu la plus forte baisse en 10 ans d’histoire du vote, passant d’un vote moyen de 1,72 en 2022 à un vote moyen de 2,82 en 2023. Wilson a effectivement échangé des places avec Hurts, passant de l’un des meilleurs spots de niveau 2 à un emplacement intermédiaire de niveau 3.

La saison 2022 a été un désastre pour Wilson et les Broncos. Après que beaucoup aient considéré Denver comme l’un des favoris du Super Bowl au début de la saison, les Broncos ont fini par avoir une fiche de 5-12. La pire saison de Wilson en carrière était au centre de cela. Les 16 touchés par la passe de Wilson, son pourcentage d’achèvement de 60,5 et sa note de passeur de 84,4 ont été les plus bas de sa carrière de 11 ans.

Pourtant, il y a un certain optimisme que Wilson, qui a reçu 11 votes de niveau 2 et 37 votes de niveau 3, puisse changer les choses en 2023 sous Sean Payton.

« Si Russ n’est pas têtu, s’il a la volonté d’écouter et s’il respecte Sean Payton autant que je pense qu’il le fait probablement, il y aura plus de stabilité et il ne fera pas des choses qui ne relèvent peut-être pas de ses compétences en déclin. en ce moment », a déclaré un dirigeant à The Athletic. « Certains gars, ils ne veulent écouter que quelqu’un qu’ils respectent vraiment. Le système de Sean Payton permet beaucoup de gadgets. »

Quelques autres sauts notables dans le classement sont venus de Justin Fields, Tua Tagovailoa, Daniel Jones (qui sont tous passés du niveau 4 au niveau 3) et Geno Smith, qui est passé du niveau 5 au niveau 3.

