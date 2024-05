Patrick Mahomes dit qu’il s’attribue « une partie du mérite » de la romance entre Taylor Swift et Travis Kelce

{{#rendered}} {{/rendered}}

Travis Kelce a semblé tenter sa chance avec Taylor Swift au cours de l’été lorsqu’il lui a confectionné un bracelet alors qu’il assistait à l’un de ses spectacles Eras Tour.

Peu de temps après, les deux ont commencé à sortir ensemble et Swift a commencé à assister aux matchs des Chiefs de Kansas City.

Les deux hommes ont caché leur relation à l’époque, mais lorsque Swift est arrivé à un match pour la première fois, les deux se fréquentaient officiellement.

{{#rendered}} {{/rendered}}

L’un des coéquipiers de Kelce dit que les deux ne seraient pas ensemble sans lui.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« J’aime m’attribuer une partie du mérite. C’est moi qui ai invité Travis à son premier concert de Taylor », a déclaré le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes lors de l’émission « The Pat McAfee Show » de jeudi.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Il était assis dans ma suite, donc j’ai l’impression d’être l’entremetteuse », il ajouta. « J’ai également eu mon avis. Je me suis dit : « Mec, vas-y, vas-y. » Et tu connais Travis, mec, il le fait. C’est un mec génial, et je suis content que tout se soit bien passé.

Cette nuit-là, Kelce a d’abord été snobé par Swift.

« J’ai été déçu qu’elle ne parle pas avant ou après ses concerts parce qu’elle doit garder sa voix pour les 44 chansons qu’elle chante », a expliqué Kelce dans l’épisode du 26 juillet de son podcast « New Heights » avec son frère, NFL. légende Jason Kelce.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Donc, j’étais un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle. »

Kelce a expliqué la tendance consistant à porter et à échanger des bracelets d’amitié lors des concerts de Swift et a noté qu’il avait prévu d’en offrir un avec son numéro de téléphone à l’auteur-compositeur-interprète.

Un ancien employé d’ESPN fait exploser le discours sur les « ordures » de Harrison BUTKER : « allez vous faire foutre »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les aveux publics de Kelce ont attiré l’attention de Swift et les deux ont commencé à se fréquenter, dévoilant publiquement leur nouvelle relation au Match des Chiefs du 24 septembre.

« Tout a commencé lorsque Travis m’a très adorablement fait exploser sur son podcast, que je pensais être du métal à souhait », a déclaré Swift au magazine Time.

« Nous avons commencé à sortir ensemble juste après », a-t-elle ajouté. « Donc, nous avons passé beaucoup de temps que personne ne connaissait, ce dont je suis reconnaissant, car nous avons appris à nous connaître. Au moment où je suis allé à ce premier match, nous étions un couple. Je pense Certaines personnes pensent qu’elles ont vu notre premier rendez-vous à ce match ? Nous ne serions jamais assez psychotiques pour organiser un premier rendez-vous durement.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Swift était présente lors de 13 matchs des Chiefs la saison dernière, y compris toutes les séries éliminatoires et la victoire du Super Bowl, lorsqu’elle s’est envolée pour Las Vegas depuis Tokyo après un spectacle. Swift était souvent vu assis avec la femme de Mahomes, Brittany, et la mère de Kelce, Donna.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kelce, en retour, a assisté à de nombreux spectacles Eras Tour à travers le monde.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.

Suivez Fox News Digital couverture sportive sur Xet abonnez-vous à la newsletter Fox News Sports Huddle.