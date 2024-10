Patrick Mahomes dit qu’il laisse Taylor Swift cuisiner avec sa fille au milieu d’une potentielle division entre Trump et Harris

L’Amérique est à moins d’un mois d’une élection présidentielle tendue et les Chiefs de Kansas City se dirigent vers un potentiel troisième Super Bowl consécutif.

Pour Patrick Mahomes et son épouse Brittany, un automne chargé signifie le besoin de baby-sitters. Même si cette baby-sitter soutenait Kamala Harris.

Patrick a déclaré que sa fille de trois ans, Sterling Sky, cuisinait avec Taylor Swift depuis que l’artiste pop a commencé à sortir avec son coéquipier Travis Kelce la saison dernière, lors d’une apparition dans le dernier épisode de podcast de « Le lecteur. » Mahomes a également déclaré que Swift avait préparé divers produits pour sa famille en général, mais qu’aucun d’entre eux n’était spécifiquement destiné à lui.

« Elle n’a jamais rien préparé spécifiquement pour moi, mais elle a préparé différentes friandises qui se trouvaient dans ma maison, comme des muffins, des beignets et des trucs comme ça », a déclaré Mahomes mardi. « Sterling est aussi une grande boulangère, alors ils préparent des trucs ensemble parfois. Je ne vais pas dire que je n’en mange pas. Donc, c’est bon comme tout le monde en parle, et elle est excellente en matière de pâtisserie. «

Swift est devenue célèbre pour ses pâtisseries parmi les joueurs des Chiefs. En février, l’entraîneur-chef Andy Reid a déclaré que Swift était préparer des desserts cuits par Kelce et ses coéquipiers tout au long de la saison 2023.

« Elle aime cuisiner, alors elle a préparé ces Pop-Tarts faites maison pour le joueur de ligne offensive », a révélé Reid lors d’une diffusion en direct.

Kelce lui-même a également cuisiné avec Swift depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble, ce qu’il a déclaré aux journalistes en juin.

« Taylor fait un excellent Pop-Tart et un petit pain à la cannelle », a déclaré Kelce.

Swift a également appris à connaître de manière préventive le nouveau membre à venir de la famille Mahomes. Dans un photo sur Instagram la semaine dernière, Brittany a montré Swift frottant son ventre de femme enceinte. La photo a été prise lors du match des Chiefs contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la cinquième semaine de la saison de la NFL. Brittany est enceinte de son troisième enfant avec le quart-arrière des Chiefs.

Cette apparition entre Brittany et Swift était la première fois que les deux étaient vus ensemble lors d’un match des Chiefs cette saison. C’était aussi la première fois que le couple était vu ensemble du tout depuis que Swift a publiquement soutenu la vice-présidente Kamala Harris le 10 septembre.

La Bretagne avait été associée à de multiples manifestations de soutien à Trump via des activités sur les réseaux sociaux remontant à la mi-août.

Cela a commencé avec un simple Instagram similaire au programme politique de Trump pour 2024 le 13 août. Des images similaires ont été rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant des réactions si violentes que la mère enceinte a publié des déclarations supplémentaires pour se défendre et défendre ses convictions. Mahomes a ensuite aimé un commentaire disant « TRUMP-VANCE 2024 » sur l’une de ses publications Instagram.

Plusieurs pages de fans en ligne de Swift ont contribué à la diffusion de captures d’écran de la plate-forme politique initiale de Mahomes, provoquant une grande partie des réactions négatives contre l’ami de Swift.

Swift a soutenu les candidats démocrates depuis 2018, lorsqu’elle a soutenu les candidats démocrates Phil Bredesen et Jim Cooper lors des élections américaines de mi-mandat de 2018 au Tennessee.

L’approbation de Harris par Swift a suscité une réponse vocale de la part de l’ancien président Trump, que Mahomes était tenu de soutenir. Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social qui disait « Je déteste TAYLOR SWIFT » le 15 septembre, et dans une interview avec « FOX & Friends » le 11 septembre, l’ancien président a déclaré qu’il « aimait beaucoup plus Mahomes » que Swift. .

Patrick a défendu et loué l’influence politique de sa femme après que Trump l’ait félicitée pour Swift le 11 septembre.

« Je pense que vous voyez que Brittany fait beaucoup dans la communauté », a déclaré le QB de 28 ans.

« Je fais beaucoup dans la communauté pour aider à élever les gens et leur donner l’opportunité d’utiliser leur voix », a-t-il déclaré. « En période politique, les gens vont utiliser des choses ici et là, mais je ne peux pas laisser cela affecter la façon dont je mène mes affaires chaque jour de ma vie et j’essaie de les vivre au mieux de mes capacités. »

Patrick a déclaré qu’il ne soutiendrait pas lui-même un candidat politique, mais il a encouragé les Américains à faire ce qui est juste pour « leurs familles ».

Dans un épisode du podcast « Whoop », Brittany a déclaré qu’elle s’était appuyée sur son mari, quart-arrière triple vainqueur du Super Bowl, pour passer à travers le récent examen public.

« L’avoir pour m’aider à m’en sortir m’a beaucoup aidé car il est très doué pour gérer ces choses, bloquer les gens et faire tout ce genre de choses », a-t-elle déclaré. « L’avoir à mes côtés et me guider, me coacher, m’a beaucoup aidé. Je pense que nous en sommes arrivés là où nous en sommes maintenant. »

« Je pense que la principale chose qu’il m’a toujours dit, c’est : ‘Arrêtez de vous soucier de ce que pensent les gens, en particulier ceux qui ne vous connaissent même pas' », a-t-elle déclaré. « Et donc je pense que les réseaux sociaux m’apportaient beaucoup, et maintenant, honnêtement, je m’en fous de ce que les gens ont à dire de moi. »

