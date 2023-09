Patrick Mahomes dit qu’il a rencontré Taylor Swift après un match avec Travis Kelce – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Patrick Mahomes28 ans, a rencontré Taylor Swift, 33 ans, et n’a que de bonnes choses à dire sur elle. Le Chefs de Kansas City le quart-arrière a répondu aux questions lors d’une conférence de presse mercredi et a été interrogé sur le chanteur, qui a assisté au match de football de l’équipe dimanche au milieu de spéculations amoureuses avec l’ailier rapproché. Travis Kelce, 33 ans. «Oui, je l’ai rencontrée», a-t-il déclaré aux journalistes. « Elle est vraiment cool, de bonnes personnes. »

« Mais comme Trav l’a dit, mec, je vais leur laisser leur vie privée et continuer à avancer », a-t-il ajouté, faisant référence aux souhaits de Taylor et Travis en matière de confidentialité.

Taylor Swift est ICI pour le match des Chiefs 👀 pic.twitter.com/46SW4gEodz – FOX Sports : NFL (@NFLonFOX) 24 septembre 2023

Patrick et Travis ont organisé une célébration d’après-match dans la ville natale de leur équipe après que les Chiefs ont vaincu les Ours de Chicago pendant le week-end, et Taylor les a rejoints. Les nouveaux tourtereaux signalés ont été filmés en train de quitter le stade Arrowhead, où le match s’est déroulé, ensemble, puis ont été aperçus en train de s’éloigner dans la décapotable de l’athlète.

Le même jour que la conférence de presse de Patrick, Travis et son frère, Jason Kelcea publié un nouvel épisode de son podcast, Nouvelles hauteurs, et a parlé de l’apparition de Taylor dans le jeu ainsi que des rumeurs de rencontres. « Ecoute, j’ai attiré toute cette attention sur moi [sic] », a déclaré Travis en parlant de la grande attention que sa connexion avec Taylor a reçue. « J’ai fait toute cette histoire de bracelet d’amitié et j’ai dit à tout le monde à quel point j’avais mal aux fesses. [I was] que je ne pouvais pas la rencontrer – Vous manquez 100 pour cent des photos que vous ne prenez pas !

« Ce qui est réel, c’est qu’il s’agit de ma vie personnelle et je veux respecter nos deux vies », a-t-il poursuivi. « Elle ne s’intéresse pas aux médias, comme si je faisais cette émission chaque semaine et que je m’amusais pendant la saison de la NFL dans les émissions d’autres gars. Et toute autre émission que je continue à partir de maintenant – je profite de la vie et j’ai vraiment apprécié ce week-end. Et donc, tout ce qui avance, je parle de sport et je dis « d’accord, non », je dois en quelque sorte être là où je le garde.

Bien qu’il veuille que les choses restent privées, Travis a également salué son éventuel nouvel intérêt amoureux. « Merci à Taylor pour son arrivée. C’était assez culotté », a-t-il déclaré à propos de sa présence au match et de ses encouragements alors qu’elle se tenait dans sa suite VIP. «Je pensais juste que c’était génial de voir que tout le monde dans la suite n’avait que de bonnes choses à dire sur elle. Les amis et la famille. Elle était magnifique, tout le monde parlait d’elle sous un très bon jour.