Patrick Mahomes des Chiefs remporte le deuxième MVP de sa carrière

Patrick Mahomes quittera l’Arizona ce week-end avec du matériel frais, peu importe ce qui se passe au Super Bowl LVII.

Le quart-arrière mondial des Chiefs de Kansas City a été élu MVP AP pour la saison 2022, recevant le prix dans le cadre de la cérémonie des honneurs de la NFL jeudi.

Mahomes, maintenant double vainqueur, est au milieu d’une autre campagne spectaculaire qui lui a également valu les honneurs All-Pro. Il a mené la ligue pour les verges par la passe (5 250) et les touchés par la passe (41), a terminé deuxième au classement des passeurs (105,2) et s’est précipité pour 358 verges et quatre touchés. Ces efforts ont catapulté les Chiefs à un dossier de 14-3 et à la tête de série de l’AFC, ce qu’ils ont manifesté lors de leur troisième apparition au Super Bowl en cinq saisons.

À seulement 27 ans, Mahomes correspond à la légende des Packers Brett Favre en tant que plus jeune QB à revendiquer un deuxième MVP. Il était le favori présumé pour remporter à nouveau le prix après que le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts ait subi une blessure à l’épaule qui lui a coûté deux matchs en fin de saison. Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow, le quart-arrière des Bills Josh Allen et le receveur large des Vikings Justin Jefferson étaient les trois autres finalistes du prix.

Mahomes a d’abord remporté le titre de MVP en 2018 – sa première année en tant que partant – avant de diriger Kansas City vers le premier des cinq matchs consécutifs pour le titre de l’AFC. Il a également remporté les honneurs de MVP du Super Bowl LIV après que les Chiefs aient renversé les 49ers.

Cependant, il y a eu un peu de mauvais augure pour avoir remporté le titre de MVP avant le Super Bowl. Les neuf précédents vainqueurs du Super Bowl la saison où ils ont remporté le prix ont perdu dans le grand match. Kurt Warner a été le dernier vainqueur du MVP à l’emporter dans le Super Bowl au cours de la même saison, le faisant avec les Rams de 1999.

Mahomes et les Chiefs affronteront Hurts et les Eagles lors du Super Bowl dimanche (18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Le vote pour les prix MVP et All-Pro a eu lieu après la fin de la saison régulière et avant le début des séries éliminatoires.

