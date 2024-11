Patrick Mahomes des Chiefs parmi ceux qui tentent de recruter une équipe WNBA pour Kansas City lors de l’expansion de 2028

KANSAS CITY, Missouri (AP) — Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes et le reste du groupe de propriété du Kansas City Current, qui joue dans la National Women’s Soccer League, ont été rencontre avec les responsables de la WNBA il s’agit d’apporter une franchise d’expansion à la ville.

Mahomes a confirmé les discussions jeudi, affirmant que c’était une « évidence » d’essayer d’amener le cerceau féminin à Kansas City.

« De toute évidence, nous voulons avoir du basket-ball à Kansas City en général », a déclaré Mahomes, qui détient également des participations dans le club des Royals et de la MLS, le Sporting Kansas City. « Vous parlez du basket-ball de l’Université du Kansas, des Chiefs, quoi qu’il en soit, la ville va venir au stade. C’est cool que nous ayons pu faire venir l’équipe féminine de football ici et vous voyez le soutien dont elles bénéficient.

The Current, qui joue dans un film à 117 millions de dollars stade spécialement construit à proximité du centre-ville de Kansas City, ont régulièrement vendu leurs matchs à domicile cette saison. Ils débutent les séries éliminatoires de la NWSL en tant que tête de série n°4 le 9 novembre après avoir perdu seulement trois fois toute la saison.

Mahomes et sa femme, Brittany – une ancienne footballeuse – assistent fréquemment aux matchs du Current et du Sporting KC. Le quart-arrière des Chiefs était dans une suite du stade Kauffman il y a quelques semaines pour regarder les Royals affronter les Guardians en séries éliminatoires.

« Je pense que plus que tout, je sais combien le sport m’a apporté », a déclaré Mahomes, dont les Chiefs invaincus affrontent Tampa Bay lundi soir. « Chaque fois que j’en ai fini avec le football – quand c’est le cas – et que je dois m’aventurer dans la vie après le football et courir après les enfants, je veux toujours en faire partie. J’espère que nous pourrons avoir cette équipe WNBA ici, pour la vie après le football, afin que je puisse avoir un impact dans le sport et montrer à ma fille qu’on peut poursuivre son rêve, quel qu’il soit.

La WNBA s’agrandit de trois équipes au cours des deux prochaines saisons, Golden State, Portland et Toronto portant le nombre total de franchises à 15. Et tandis que la commissaire de la ligue, Cathy Engelbert, a déclaré que la WNBA aimerait ajouter une 16e équipe d’ici la saison 2028, Kansas City devrait faire face à la concurrence de Saint-Louis, de Philadelphie et de plusieurs autres villes.

La ligue a été soutenue par de jeunes stars telles que Caitlin Clark et Angel Reese, attirant sa meilleure fréquentation chiffres en 22 ans la saison dernière. Jeu 5 de son le championnat a culminé à Les 3,3 millions de téléspectateurs, le match de la WNBA le plus regardé en un quart de siècle, ainsi que 22 retransmissions au cours des 40 matchs de la saison régulière, ont dépassé au moins le million de téléspectateurs sur différents réseaux.

Kansas City dispose depuis longtemps de l’infrastructure nécessaire à une franchise de basket-ball professionnelle, construisant le T-Mobile Center en 2007 dans l’espoir d’attirer un club de la NBA ou de la LNH en ville. Ces équipes ne se sont jamais concrétisées, mais le bâtiment est resté occupé à accueillir des concerts et d’autres événements sportifs, notamment les tournois de basket-ball masculin et féminin Big 12 chaque mois de mars.

Mahomes pense qu’une franchise WNBA serait la solution idéale pour l’arène du centre-ville.

« Ils veulent s’agrandir. Comme toute autre entreprise, vous devez choisir comment », a-t-il déclaré. « Évidemment, vous avez vu ces dernières années la croissance de la WNBA. Nous pensons que Kansas City est un endroit idéal pour poursuivre cette croissance, mais nous devons nous battre contre d’autres villes pour leur montrer que c’est le bon endroit.

___

