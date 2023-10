Patrick Mahomes des Chiefs établit le record de la NFL pour le plus rapide à atteindre 200 passes TD

Patrick Mahomes de Kansas City a lancé la 200e passe de touché de sa carrière, atteignant le cap lors de son 84e match pour battre le record de Dan Marino dans la NFL.

Mahomes, disputant son premier match au MetLife Stadium, a rejoint Noah Gray sur un touché de 34 verges qui a donné aux Chiefs une avance de 17-0 contre les Jets de New York avec 3:24 à jouer au premier quart dimanche soir.

Marino a lancé sa 200e passe de TD lors de son 89e match dans la NFL avec Miami en 1989.

Mahomes a dépassé les 25 000 verges par la passe la semaine dernière lors de la victoire de Kansas City contre Chicago. Il y est parvenu en 83 matchs, soit sept fois plus vite que le record de Matthew Stafford.

Mahomes est entré dans le match avec 23 verges au sol pour briser la marque en carrière des Chiefs grâce à un quart-arrière détenu par Alex Smith (1 672). Il en avait 17 en deux courses au moment de sa passe de touché.

Reportage de l’Associated Press.

   

