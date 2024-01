Patrick Mahomes des Chiefs dit que les 49ers sont « amusants » à regarder avant le Super Bowl

Le quarterback des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes (15) partage un rire avec Nick Bosa (97) des 49ers de San Francisco après leur match de la NFL au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, le dimanche 23 octobre 2022. Les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco 44-23. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group)

Patrick Mahomes de Kansas City est le premier quart-arrière à atteindre le Super Bowl quatre fois avant d’avoir 30 ans et, pour la deuxième fois, il affrontera les 49ers.

“C’est amusant de regarder leur équipe jouer” Mahomes a déclaré mardi sur The Drive 610-AM de Kansas City. «Ils s’en sont pris aux gens ces dernières années. Même s’ils sont passés par plusieurs coordinateurs différents, ils ont beaucoup des mêmes joueurs.

Mahomes, qui a eu 28 ans le 17 septembre, se familiarise à nouveau avec les 49ers après les avoir battus pour son premier Trophée Lombardi il y a quatre ans. Robert Saleh était le coordinateur défensif des 49ers lors de cette défaite 31-20 au Super Bowl LIV à Miami. Il ne reste que quatre titulaires défensifs : les joueurs de ligne défensive Nick Bosa et Arik Armstead, et les secondeurs Fred Bosa et Dre Greenlaw.

“Je savais que lorsque nous les avons affrontés cette fois-là, ils formaient une grande équipe et qu’ils reviendraient probablement”, a ajouté Mahomes. « On ne sait jamais si on reviendra. Le fait que nous soyons tous les deux de retour au Super Bowl et que nous nous affrontions à nouveau, ce sera un grand défi pour nous.

“Je sais qu’ils voudront gagner parce qu’ils n’ont pas gagné le dernier, donc ils vont être excités, et ce sera une excellente opportunité.”

Les 49ers ont remporté le match de championnat NFC dimanche en comblant un déficit de 24-7 à la mi-temps et en battant les Lions de Détroit 34-31. Cela faisait suite à la victoire 17-10 des Chiefs contre les Ravens de Baltimore, tête de série n°1, lors du sixième match consécutif de championnat de l’AFC de Mahomes.

Après avoir remporté le Super Bowl l’an dernier 38-35 contre les Eagles de Philadelphie, les Chiefs ont une autre chance de se répéter en tant que champions en titre. En 2020, après leur retour au Super Bowl contre les 49ers, ils ont perdu 31-9 contre Tom Brady et l’hôte des Buccaneers de Tampa Bay.

Lundi matin, Mahomes et les Chiefs se sont mis au travail sur les 49ers, même s’il les a surveillés de près au fil des ans – et a astucieusement noté leur carrousel de coordinateurs défensifs. Saleh est parti en 2021 pour entraîner l’entraîneur des Jets de New York, puis DeMeco Ryans a été le coordinateur défensif des 49ers au cours de leurs deux dernières saisons (qui se sont soldées par des défaites en match de championnat NFC). Steve Wilks en est à sa première saison en tant que coordonnateur défensif des 49ers sous la direction de l’entraîneur de septième année Kyle Shanahan.

“Ils ont gagné beaucoup de matchs pour une raison : ils ont d’excellents joueurs et une équipe formidable entraînée”, a ajouté Mahomes.

Mahomes a réussi 423 verges avec trois touchés et une interception lorsque les Chiefs ont écrasé les 49ers 44-23 lors d’un match du 23 octobre 2022 au Levi’s Stadium.

Les 14 victoires de Mahomes en séries éliminatoires sont autant que celles de Terry Bradshaw, Peyton Manning et John Elway, qui sont tous à égalité au troisième rang de l’histoire de la NFL derrière Tom Brady (35 ans), originaire de San Mateo, et l’ancien quart-arrière des 49ers et des Chiefs Joe Montana (16). ).

Mahomes se classe sixième dans l’histoire des séries éliminatoires avec 39 passes de touché et neuvième avec 4 802 verges par la passe.

Seuls Brady (10) et Elway (cinq) ont joué plus de Super Bowls.

«C’est vraiment cool de jouer autant de Super Bowls en si peu de temps. Honnêtement, je n’en aurais jamais rêvé », a ajouté Mahomes. « C’est cool, mais nous voulons quand même y aller et gagner. Nous ne voulons pas y aller et en faire un mauvais souvenir. Nous voulons en faire un bon.

NINERS EN BLANC

Comme ce fut le cas lors de leur dernier match du Super Bowl, les 49ers porteront des maillots blancs et les Chiefs porteront du rouge. Sur les 19 derniers Super Bowls, l’équipe en blanc a gagné 16 fois.

Les 49ers portaient également du blanc lors de leurs victoires au Super Bowl avec leurs équipes de 1981 et 1989 ; leurs équipes de championnat de 1984, 88 et 94 portaient du rouge, tout comme leur équipe de 2012 lors de la défaite du Super Bowl XLVII face aux Ravens.

HORAIRE DE PRATIQUE

Les 49ers s’entraîneront sur leurs terrains de Santa Clara jeudi à 13 h 25 et vendredi à 13 h. Shanahan a déclaré lundi qu’ils s’entraîneraient également samedi, mais aucun accès aux médias n’est prévu.

Les entraînements de la semaine prochaine auront lieu à l’UNLV et seront fermés aux médias en dehors du pool de journalistes.