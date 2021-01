Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a déclaré qu’il avait acheté « un terrain » pour une future maison près de Kansas City lors d’une vaste interview jeudi sur « The Dan Patrick Show » avant le match du Super Bowl 55 de son équipe contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Mahomes, qui a accepté une prolongation de 10 ans avec les Chiefs en juillet, d’une valeur allant jusqu’à 503 millions de dollars, a déclaré à Patrick qu’il prévoyait des équipements épiques.

« Je vais avoir un demi-terrain de football pour pouvoir travailler avec des gars là-bas », a déclaré Mahomes.

Et il a plaisanté sur ses projets de basket-ball: « Je vais avoir un terrain de basket. Mais ne le dis pas (directeur général de Kansas City) Brett Veach. Ce n’est pas pour moi, c’est pour les enfants. »

En 2019, Mahomes a été vu en train de jouer au basket-ball dans un centre de loisirs, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle blessure hors saison. Veach a appelé l’agent de Mahomes, Leigh Steinberg, juste après avoir vu des images du match de pick-up et l’a qualifié de « grand non-non ».

Dans l’interview avec Patrick, Mahomes a déclaré qu’il pensait très tôt que la NBA viendrait appeler, plutôt que la NFL.

«J’étais un grand basketteur», a-t-il déclaré. « Je pensais que j’allais devenir basketteur en grandissant. J’étais un enfant plus grand. J’ai joué au meneur, première année de lycée, je n’ai plus jamais grandi. Comment j’ai joué, n’allais pas être en NBA. J’étais plus jeune, j’étais tout à propos d’Allen Iverson. Je n’avais pas la rapidité, mais j’avais quelques mouvements là-bas. «

Mahomes a ajouté qu’il n’envisageait jamais de jouer contre le quart des Bucs Tom Brady dans un Super Bowl.

ÉVALUER LES COMMERCIALS:Aidez-nous à choisir les meilleurs et à voter sur toutes les publicités pendant le grand match!

« Je ne savais pas qu’il serait sur les Buccaneers de Tampa Bay, je vais vous le dire », a déclaré Mahomes. « … C’est spécial. J’ai eu un bon début de carrière, mais c’est parce que je suis dans une grande organisation avec des gens formidables autour de moi. J’essaie juste de profiter de toutes les opportunités qui m’ont été données et fais tout ce que je peux pour une autre bague du Super Bowl. «