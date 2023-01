Patrick Mahomes des Chiefs (cheville) revient au troisième quart contre les Jaguars

Patrick Mahomes est revenu au troisième quart du match éliminatoire de la ronde divisionnaire des Chiefs contre les Jaguars après être sorti en première mi-temps avec une blessure à la cheville droite.

À la fin du premier quart, Mahomes a eu la jambe enroulée tout en étant abattu par les défenseurs des Jaguars Arden Key et Corey Peters. Le quart-arrière superstar a sensiblement boité jusqu’à la fin du trajet, ce qui s’est traduit par un panier pour donner à Kansas City une avance de 10-7.

Cependant, Mahomes a été envoyé au vestiaire avant la prochaine possession des Chiefs, le remplaçant Chad Henne prenant sa place sur le terrain au deuxième quart. L’équipe plus tard annoncé que Mahomes était douteux de revenir avec une blessure à la cheville.

Mahomes est revenu sur la ligne de touche avant la mi-temps et a vu Henne mener les Chiefs sur une course de 98 verges. KC a pris une avance de 17-10 à la pause.

Les rayons X sur la cheville de Mahomes seraient revenus négatifs, mais le MVP présumé de la ligue aurait subi une entorse à la cheville, selon le réseau NFL.

Ceci est une histoire en développement.

