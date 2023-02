Patrick Mahomes: correspondre au niveau de Tom Brady “semble impossible”

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Tom Brady a caché sa deuxième et apparemment dernière annonce de retraite au milieu de la dernière course du Super Bowl de Patrick Mahomes. Et c’est peut-être le destin que ces deux moments se croisent, car si quelqu’un doit concourir pour le record de sept victoires du Super Bowl de Brady, c’est Mahomes.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City a participé au match de championnat de l’AFC au cours de ses cinq années en tant que partant et se dirige vers son troisième Super Bowl. Le seul problème? Jusqu’à présent, Mahomes n’a qu’une seule victoire au Super Bowl. Il ne renifle pas le niveau de Brady – pas encore, du moins. Mais si Mahomes gagne Super Bowl LVII contre les Eagles de Philadelphie (dimanche 12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports), alors peut-être qu’il trouvera le rythme pour concourir pour le record de Brady.

“Je pense que tout athlète veut être le meilleur à son poste. Et je veux l’être, mais je comprends à quel point ça va être difficile”, a déclaré Mahomes à Nick Wright lors d’une apparition sur “First Things First” de FS1 jeudi. “Je sais que Tom a participé à 10 Super Bowls et en a remporté sept, c’est quelque chose qui semble impossible.

“Donc, tout ce que je peux faire, c’est le prendre au jour le jour et m’améliorer de plus en plus et essayer de faire tout ce que je peux pour avoir des gars formidables autour de moi comme je le fais maintenant et gagner des matchs de football. Mais à la fin de la journée, c’est une équipe sport Il faut une équipe, et je viens [want to] pour garder ces gars autour de moi aussi longtemps que possible et garder Coach [Andy] Reid entraîne aussi aussi longtemps que possible.”

Mahomes a tous les outils nécessaires pour être l’un des plus grands quarts-arrière de tous les temps. Il possède la rare combinaison de sens aigu du football et de talent pour les bras. Il n’est pas le seul quart-arrière de la NFL qui peut faire une passe sans regard, mais il fait ce lancer et d’autres lancers à haute difficulté à un rythme plus élevé que tout autre QB de la ligue. Et, tout aussi important, il trouve des moyens d’atténuer les mauvais résultats de ces décisions risquées.

Il n’est pas seulement grand, rapide et fort ; il sait comment appliquer ces outils physiques pour faire des jeux gagnants. Et pendant les cinq années de Mahomes en tant que partant, il a excellé avec différents castings de soutien, y compris avec et sans le receveur vedette Tyreek Hill.

Cette saison, Mahomes a lutté contre des blessures, notamment une entorse à la cheville lors de la ronde de division qui s’est attardée au match de championnat de l’AFC. Sa performance contre les Bengals de Cincinnati lors de la victoire 23-20 du match pour le titre AFC de Kansas City – lorsqu’il s’est battu contre une douleur évidente et une limitation physique – a montré à quel point il peut être formidable. Il a prospéré au milieu d’une immense adversité.

Mahomes dans le top cinq QB de tous les temps ? Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes discutent des éloges de Patrick Mahomes par le directeur général des chefs Brett Veach. Veach a déclaré que la victoire du match pour le titre AFC de Kansas City contre les Bengals “ajoute à [Mahomes’] déjà un bel héritage.”

C’est ce que font les meilleurs joueurs de l’histoire du sport. Michael Jordan a eu son match contre la grippe, lorsqu’il a marqué 38 points lors d’un cinquième match décisif de la finale de la NBA en 1997, alors qu’il avait l’impression qu’il allait s’évanouir. Brady a subi d’innombrables blessures au genou et à la cheville, et il a surmonté un déficit de 28-3 dans un Super Bowl. Et c’est en partie ce que Mahomes admire chez Brady – ces qualités intangibles.

“Il a le Jordan en lui”, a déclaré Mahomes à Wright à propos de Brady. “[It’s] cette volonté de gagner et cette volonté d’être le meilleur. Je pense que c’est ce qui rend Tom si génial. Et même s’il n’a peut-être pas le meilleur bras ou la meilleure mobilité, il est toujours très bon dans ces deux domaines – se déplacer dans la poche et la force du bras. Et puis sa volonté d’amener ses coéquipiers est spéciale et sa volonté d’être grand et d’être le meilleur est spéciale.

“C’est quelque chose que, chaque fois que je parle à Tom, j’essaie d’en apprendre le plus possible. Il est plus que disposé à me donner des conseils, ce qui est plutôt cool. Parce qu’il est le CHÈVRE et quelqu’un que je veux essayer de chasser . Mais je sais que c’est loin pour moi, et je dois continuer à gagner des matchs de football.”

Mahomes est au milieu d’une situation sous pression, avec une troisième apparition au Super Bowl à l’horizon. Il est donc compréhensible pour lui de minimiser les comparaisons avec Brady – de qualifier la quête pour correspondre à Brady d ‘”impossible”.

Mais, bien sûr, c’est possible. Mahomes est un véritable prétendant à devenir un jour le plus grand quart-arrière de tous les temps. Il y a toujours une chance qu’il suive le chemin d’Aaron Rodgers, Drew Brees et Peyton Manning. Eux aussi étaient des prétendants – de grands QB qui ne sont plus en lice pour être les plus grands. Mahomes peut être génial – il est déjà génial.

Mais être le plus grand de tous les temps ?

Mahomes doit commencer par sa deuxième victoire au Super Bowl. Et il semble le savoir.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

