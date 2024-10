Patrick Mahomes, coéquipier de Travis Kelce, salue le talent caché de Taylor Swift

Patrick Mahomes, coéquipier de Travis Kelce, a dévoilé le lien adorable de Taylor Swift avec sa fille aînée.

Depuis plus d’un an, Taylor Swift et Travis Kelce se fréquentent, elle s’est donc liée d’amitié avec la famille de Mahomes.

Dans une interview avec La promenade avec Carrington Harrison, Mahomes a franchement expliqué comment un intérêt commun entre Swift et sa fille, Sterling Skye, les avait rapprochés.

« Est-ce que Taylor a déjà préparé quelque chose pour toi ? » a demandé un intervieweur. « Et qu’est-ce qu’elle t’a fait? »

Il a répondu que la chanteuse « n’a jamais rien préparé spécialement pour moi. Mais elle a préparé différentes friandises qui se trouvaient dans ma maison – des muffins, des beignets et des trucs comme ça.

Pendant ce temps, Mahomas a félicité Sterling, qu’il partage avec sa femme Brittany en disant: « Sterling est aussi un grand boulanger, alors ils préparent parfois des trucs ensemble. »

«Je ne vais pas dire que je ne les mange pas. C’est aussi bon que tout le monde en parle. Elle est excellente en matière de pâtisserie », a félicité le quart-arrière des Chiefs de Kansas City avant de signer.

Pour ceux qui ne le savent pas, Patrick Mahomes et Brittany Mahomes se sont mariés en 2022. Le couple partage une fille et un fils Patrick « Bronz »’ Lavon Mahomes III.

En juillet, ils ont utilisé Instagram pour révéler que le couple attend leur troisième bébé et ont écrit : « Troisième tour, nous voilà ».