Patrick Mahomes bascule une autre forme à l’événement F1 de Miami le jour après l’apparition du Kentucky Derby

Un jour après avoir assisté au 149e Kentucky Derby, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a fait le déplacement pour le Grand Prix F1 de Miami.

La semaine a été toute une semaine pour le quart-arrière des Chiefs de Kansas City et double MVP du Super Bowl Patrick Mahomes. Pour commencer la semaine, Mahomes et sa femme Brittany ont fait le voyage à New York pour le Met Gala 2023. Samedi dernier, le quart-arrière des Chiefs s’est rendu à Churchill Downs pour le 149e Derby du Kentucky, où il a donné l’appel cérémoniel « Riders Up » avant la course.

Juste au moment où vous pensiez que les semaines d’événements étaient terminées, Mahomes a été repéré au Grand Prix F1 de Miami avec une nouvelle coupe. Interrogé par Safid Deen de USA Today sur sa présence au Derby du Kentucky hier alors qu’il entrait dans le Hard Rock Stadium de Miami, Mahomes a répondu: « Je suis partout. »

Patrick Mahomes repéré au Grand Prix F1 de Miami le lendemain du Kentucky Derby

Mahomes est, en effet, partout, surtout basé sur la semaine dernière.

Après avoir vu Mage remporter la victoire au Kentucky Derby, Mahomes était présent pour voir Max Verstappen remporter la victoire au Grand Prix F1 de Miami pour l’équipe Red Bull. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a terminé deuxième. C’est la troisième victoire de Verstappen cette saison.

En fait, Mahomes a échangé des maillots avec Verstappen et Perez après la course.

Mahomes n’était pas la seule star de la NFL à Miami pour l’événement F1. Dak Prescott et CeeDee Lamb des Cowboys de Dallas et une variété de joueurs des Dolphins de Miami, tels que Jalen Ramsey, Christian Wilkins et Jaelan Phillips, étaient également présents.

Le quart-arrière des Chiefs profite de son intersaison, c’est le moins qu’on puisse dire. Il ne faudra pas longtemps avant l’arrivée du camp d’entraînement, puis le début de la saison 2023 de la NFL. Mahomes vient de terminer une saison au cours de laquelle il a remporté ses deuxièmes prix NFL et Super Bowl MVP. L’objectif, comme toujours chaque année, est de concourir pour un autre Trophée Lombardi. Les Chiefs chercheront à se qualifier pour le grand match pour la quatrième fois en six ans avec Mahomes comme quart partant.