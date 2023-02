Patrick Mahomes a été volé sous la menace d’une arme lors de sa saison recrue, a remis un contrat plus important que Lionel Messi, a brisé la «malédiction de Madden» et a remporté un pari de tatouage avec le rappeur Post Malone après 15 victoires consécutives au bière-pong

Chaque athlète déterminant d’une génération sera habitué à construire les mythes derrière ses histoires pour les années après sa retraite.

Mais pour Patrick Mahomes, il peut déjà consolider sa place de grand de tous les temps s’il remporte un deuxième titre du Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City ce week-end.

Getty Images – Getty Mahomes a signé un contrat jusqu’en 2031 avec les Chiefs

Il entre déjà dans l’histoire en tant que moitié du premier Super Bowl à avoir deux quarts noirs se battant pour le trophée Lombardi.

Mais le joueur de 27 ans a gravé son nom dans les livres d’histoire du football américain toute sa carrière.

Des lancers sous les bras aux passes sans regard, Mahomes a réécrit le manuel des quarts d’élite en cinq ans dans la NFL.

Mahomes a été nommé MVP du Super Bowl pour sa performance lors de la première victoire au championnat des Chiefs en 50 ans en 2020.

Plus tard cette année-là, il avait signé un contrat à succès de 503 millions de dollars sur 10 ans, qui ne pouvait être comparé qu’à celui que Barcelone ne pouvait pas se permettre de continuer à payer Lionel Messi avant son transfert au Paris-Saint Germain.

Mais ce sont tous des faits que tout fan occasionnel connaîtrait de la carrière de Mahomes. Ici, talkSPORT.com examine certaines des choses que vous ne savez peut-être pas sur la superstar née au Texas.

Il a été sélectionné dans le repêchage de la MLB avant la NFL

L’ascension du MVP du Super Bowl 2020 est d’autant plus impressionnante qu’il a été repêché par les Tigers de Detroit lors du repêchage de la Ligue majeure de baseball en 2014.

Le père de Mahomes, Pat, était un joueur de baseball professionnel et a passé 11 ans dans la MLB. Bien que Mahomes ait choisi plus tard le football, il attribue son expérience de joueur de baseball et de basket-ball à l’adolescence pour avoir aidé ses compétences de quart-arrière.

Mahomes Jr tire même la langue en lançant, tout comme son père.

Le coordinateur offensif des chefs Eric Bieniemy a déclaré à talkSPORT en 2020: «C’est un beau gosse. C’est un super garçon qui travaille dur et qui vient tôt et qui reste tard. C’est une personne humble et travailleuse qui comprend ce qu’il faut pour être le meilleur possible grâce à sa famille.

«Il a eu l’occasion de voir son père jouer dans les ligues majeures de baseball et ce que j’apprécie le plus chez Pat, c’est que vous pouvez l’entraîner dur et ensuite il veut être entraîné.

« Il veut connaître toutes les petites choses sur lesquelles il peut améliorer son jeu. C’est le genre d’enfants avec qui tu veux travailler. C’est le genre de personnes que vous voulez dans votre immeuble pour vous aider à vous placer dans cette situation.

Getty Images – Getty Mahomes joue dans son troisième SuperBowl

Il a été volé sous la menace d’une arme

Mahomes était une star à Texas Tech et le Kansas a échangé le repêchage pour l’avoir, mais il a eu un début difficile dans sa carrière dans la NFL.

À peine deux semaines après que les Chiefs aient fait de lui le dixième choix au total lors du repêchage de la NFL 2017, Mahomes s’est retrouvé volé.

L’athlète multisports venait d’assister à un match de baseball universitaire avec trois amis lorsqu’il a été approché par quelqu’un “agissant comme s’il était armé d’une arme de poing” une fois qu’il est sorti de son véhicule.

“Nous pensons que cette infraction était un acte complètement aléatoire et que le suspect n’avait aucune idée de qui il volait”, a déclaré le Sgt Darrell Coslin. ESPN. “Il n’était pas ciblé ou quoi que ce soit.”

Heureusement, personne n’a été blessé, mais Michael Blake Pinkerton a pris des objets non spécifiés à Mahomes et à son groupe avant de s’enfuir et a ensuite été condamné à 12 ans derrière les barreaux.

Mahomes a cependant refusé de ralentir le rythme, s’élevant au poste de quart partant des Chiefs deux mois seulement après l’incident.

Getty Images – Getty Mahomes célèbre avec le trophée Vince Lombardi

Il a brisé la malédiction de Madden

Mahomes est un passionné de jeux vidéo dans ses temps libres, ce qui expliquerait pourquoi il a été celui qui a brisé la tristement célèbre malédiction de Madden.

Juste après la malédiction de Drake pour son infamie dans le sport américain, la franchise EA Sports a déjà semé la peur dans le cœur des fans.

Il était une fois, une star de la NFL apparaissant sur la couverture d’un nouveau jeu Madden signifiait soit une blessure d’horreur, soit une grave perte de forme dans la saison à venir.

Et lorsque Mahomes s’est disloqué le genou en octobre 2019, il semblait que Madden avait encore frappé – seulement pour que la star se rétablisse rapidement et en février, devienne la première à jouer et à remporter le Super Bowl après être apparue sur la couverture de Madden.

“Je pensais que c’était honnêtement assez surréaliste”, a déclaré Mahomes à USA Today.

“J’ai entendu parler de la malédiction, mais j’ai l’impression que Tom Brady a eu une assez bonne saison après avoir été sur la couverture aussi. Je ne pense pas que ce soit très grave du tout. Vous venez de sortir et votre rêve est d’être sur la couverture de Madden.

Brady et Mahomes sont les stars de la couverture de Madden 22

Jeux épiques Juste au cas où vous pensiez que Fortnite n’avait pas assez de croisements…

Il est très doué pour le beer pong

En fait, il ne devrait peut-être pas être si surprenant que le meilleur quart-arrière du monde puisse traduire ses compétences en bière-pong…

Mahomes et son coéquipier Travis Kelce avaient assisté au concert de Post Malone après leur défilé du Super Bowl à Kansas City en 2020 lorsque le duo a ensuite été invité dans les coulisses.

Là, ils se sont lancés dans une partie de bière-pong chauffée qui a retardé par inadvertance le début du spectacle parce que le rappeur Post, frustré par ses pertes accumulées, ne repartait pas sans une victoire.

Kelce a dit GQ: “Je ne sais pas si j’ai été aussi chaud sur la table de ping-pong jamais dans ma vie.”

Vers le 14e match, Post a décidé de faire monter les enchères en promettant de se faire tatouer leurs signatures sur le corps s’ils gagnaient à nouveau – ce qu’ils ont bien sûr fait !

“Il a un tatoueur littéralement dans la pièce”, a déclaré Mahomes à GQ. “Je suis comme, ‘Mec, tu n’as pas vraiment besoin de te faire tatouer nos autographes.'”

Mahomes a ajouté qu’il avait “bien plus” de 20 bières à ce moment-là – ce qui peut expliquer pourquoi son autographe est sorti comme il l’a fait…

La publication a vraiment eu le tat ☠️ pic.twitter.com/QgPvFnS8aX — br_betting (@br_betting) 14 juillet 2020

Le fait que Mahomes ne soit même pas à 100% avant le Super Bowl dimanche ne fera sûrement qu’ajouter à son mythe dans les années à venir.

Mahomes a subi une entorse à la cheville lors de la ronde divisionnaire de l’AFC contre les Jaguars de Jacksonville, mais il s’en débarrassera pour se rendre sur le terrain.

“C’est définitivement mieux”, a déclaré Mahomes lundi.

“Nous continuerons à pousser mais sans trop en faire parce que vous ne voulez pas avoir de revers, mais je n’en ai pas eu depuis le match au moins.”

Mahomes a excellé face aux revers de toute sa carrière, il n’y a aucune raison que ce dimanche soit différent…