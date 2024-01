Patrick, le fils de Ryan O’Neal, réfléchit à leur relation (exclusif)

Patrick O’Neal est fier de rendre hommage à son défunt père, acteur Ryan O’Neal.

Patrick s’est entretenu avec Kevin Frazier d’ET lors de l’événement commémoratif et célébration de la vie qu’il a organisé samedi, partageant à quel point il était heureux de “mettre en lumière la carrière de mon père”.

“Notre relation n’a pas toujours été parfaite, mais j’aime mon père”, a-t-il réfléchi. “[As a kid] Je ne manquais de rien. Mon père m’a poussé, il a été dur avec moi, mais il m’a toujours donné une opportunité de réussir.”

“Et puis à la fin, il était tellement fier de moi”, a poursuivi le sportif. “Quand je faisais des matchs des Angels, play-by-play, nous parlions au téléphone. [He’d say] ‘Fils, je suis si fier de toi’, et oh mon dieu, ça m’a illuminé.”

La célébration de la vie comprenait des souvenirs de la carrière d’O’Neal, notamment des photos des coulisses de son travail, des critiques originales de son travail, des télégrammes le félicitant pour le succès de son film à succès de 1970, Histoire d’amour, et plus.

“J’adore les Polaroïds que j’ai trouvés dans les années 70 et je les ai tous installés”, a expliqué Patrick. “Nous nous sommes tellement amusés, donc je pense que les Polaroïds sont probablement numéro un, parce qu’ils montrent un côté de mon père qui était juste… il était drôle, il aimait, nous avons passé un moment incroyable.”

O’Neal est décédé paisiblement le 8 décembre à l’âge de 82 ans. cause de décès s’est révélé plus tard être une insuffisance cardiaque congestive, après que la star ait souffert de cardiomyopathie pendant des années.

Parmi les participants à l’événement commémoratif figuraient les amis, la famille et d’anciennes co-stars d’O’Neal.

“Cela compte vraiment pour moi, c’est vraiment important”, a noté Patrick. “David Boréanaz et Émilie Deschanel depuis Osce sont des gens tellement gentils, et puis voir Alicia Silverstone“.

Bien sûr, la co-star la plus proche d’O’Neal était sa fille, Tatum. Le couple a joué ensemble dans son premier film, Papier de lune, pour lequel elle a remporté un Oscar. Bien que leur relation ait également connu des hauts et des bas, ils s’étaient reconnectés avant la mort d’O’Neal.

“Pour ma sœur Tatum, être ici signifie vraiment tout pour moi”, a expliqué Patrick. “C’est très spécial, je pense, pour elle d’être ici. Je pense qu’elle est la plus grande co-star de tous les temps, et elle était là, au deuxième rang, à regarder.”

“Je n’essaie pas de passer sous silence [their] problèmes, mais il y a eu tellement de moments merveilleux”, a déclaré Patrick à propos de la vie et de la carrière de Tatum aux côtés de son père. “Mon père aimait tellement Tatum. Il l’emmenait partout.”

“C’est comme : ‘Vraiment, tu emmènes Tatum au Studio 54 ?'”, a ajouté le fier frère à propos de l’enfance de sa sœur sous les projecteurs. “Mais pourtant, elle était lauréate d’un Oscar, elle était grande, elle voulait y aller.”

“C’était toute une vie”, a-t-il déclaré à propos de Ryan et Tatum. “Je ne pense pas qu’il y ait jamais, dans l’histoire d’Hollywood, un duo père-fille qui puisse leur correspondre. Ce n’est tout simplement pas le cas.”

