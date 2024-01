Patrick Kane (bas du corps) ratera les 2 prochains matchs des Red Wings de Détroit

CORAL SPRINGS, Floride — Les Red Wings de Détroit seront privés de Patrick Kane, l’un de leurs meilleurs joueurs, pour au moins les deux prochains matchs.

L’entraîneur Derek Lalonde a déclaré mardi que “Patty a une blessure au bas du corps, non liée à sa hanche. Il ne sera pas disponible pour ce voyage. Nous reviendrons à Détroit et nous nous sentirons mieux. Nous nous sentirons probablement mieux après.” ce voyage.”

Kane est toujours avec l’équipe. Les Wings (22-16-5) joueront mercredi contre les Panthers de la Floride et vendredi contre les Hurricanes de la Caroline.

Kane a quitté le match de dimanche après avoir joué seulement deux présences. Il encaissa deux coups, tombant maladroitement sur l’un d’eux.

C’est une perte importante pour les Wings. Depuis ses débuts le 7 décembre, Kane a produit sept buts et neuf passes décisives, avec une moyenne de 0,84 point par match pour se classer troisième de l’équipe. Des questions ont été soulevées quant à la productivité du joueur de 35 ans lors de son retour cette saison après une opération invasive de la hanche le 1er juin, mais il a rapidement montré qu’il possédait toujours ses compétences d’élite.

“Kane a dépassé nos attentes”, a déclaré Lalonde. “Il est tout ce que nous avions espéré et plus encore. Être en aussi bonne santé, avoir autant de progrès dans son jeu après cette opération, a été assez incroyable.

“Il a été un énorme catalyseur pour notre attaque. Je suis un peu déçu que nous ne l’ayons pas pour un petit moment parce qu’il a vraiment commencé à s’approprier le groupe, il se sent juste beaucoup plus à l’aise avec le groupe. C’est un leader naturel avec le succès qu’il a eu dans sa carrière.”

Robby Fabbri et Daniel Sprong ont tous deux été regardés lors de l’entraînement de mardi à la place de Kane sur une ligne avec JT Compher et Alex DeBrincat.

“Il a été génial, mais nous avons joué quoi, 25 matchs sans lui auparavant, donc je pense que tout ira bien”, a déclaré DeBrincat. “D’autres gars vont devoir intervenir et assumer ce rôle et nous devons simplement nous en tenir aux détails que nous avons bien réussis récemment et vraiment nous concentrer sur un bon jeu défensif, et l’offensive viendra.”

Klim Kostin est sorti de la réserve des blessés ce week-end, les Wings disposent donc de 12 attaquants disponibles. Le défenseur Jake Walman reste à l’écart en raison d’une maladie et ratera un troisième match consécutif mercredi.

Bien que Kane ne soit pas disponible pour les Wings, Lalonde compte sur Kane pour faire partie des bonnes vibrations que Lalonde, le porte-parole de l’équipe, Todd Beam, et son compatriote du nord de l’État de New York, Kane, encouragent les Bills de Buffalo lors des séries éliminatoires de la NFL. Après avoir enduré de multiples problèmes de voyage – les Wings ont quitté Détroit vers 23 heures samedi pour devoir faire demi-tour et revenir 10 minutes après le début du vol en raison d’un problème mécanique – ils sont arrivés en Floride lundi à midi, à temps pour assister à la défaite des Bills. les Steelers de Pittsburgh lors de la ronde des wild-cards.

“Patrick Kane a été la véritable clé de la victoire”, a déclaré Lalonde. “Patrick n’est pas aussi investi dans les BIlls que moi et Beamer, mais il est un fan, et je lui ai demandé cet après-midi-là, hé, nous avons juste besoin que tu sois investi émotionnellement. Et il a dit qu’il le serait. Nous avons bien ri. à ce sujet.”

Les Bills devraient accueillir les Chiefs de Kansas City dimanche soir – lors du match des Red Wings contre le Lightning de Tampa Bay – après le match des Lions de Détroit au Ford Field contre les Buccaneers de Tampa Bay.

