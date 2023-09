Patrick J. Adams manque à Meghan Markle et à ses co-stars de « Suits » – Hollywood Life

Crédit d’image : Four hollandais/Kobal/Shutterstock

Donnez aux gens ce qu’ils veulent ! Costumes a dominé Netflix et est devenu l’un des titres acquis les plus réussis du service de streaming. Le succès époustouflant de la série USA Network incite les fans à réclamer un renouveau. Patrick J. Adams les derniers messages ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu du redémarrage.

Patrick a posté une photo de Costumes co-stars Meghan Markle et Sarah Rafferty sur le tournage de la série. «Mes amis me manquent», a-t-il légendé la publication Instagram. Sur la photo, Meghan, 42 ans, qui jouait Rachel Zane, peut être vue allongée sur le sol, pieds nus sur une armoire. Elle porte une tenue Rachel complète avec une chemise blanche boutonnée et une jupe marron. Sarah, qui joue Donna Paulson, est assise sur un canapé et tient son téléphone.

L’acteur, qui incarnait Mike Ross dans Costumes, puis a partagé un carrousel de photos des coulisses. Il a dirigé avec Meghan et inclus des photos de Gabriel Macht, Rick Hoffman, Gina Torreset Max Toplin. « Chacun d’entre eux », a écrit Patrick.

Meghan a joué dans la série à succès USA Network pendant 7 saisons avant de quitter la série. Après ses fiançailles avec Prince Harry a été révélé au monde en 2017, USA Network a annoncé que Meghan quitterait la série. celui de Meghan Costumes les co-stars faisaient partie des invités qui ont reçu une invitation très convoitée au mariage royal de Meghan et du prince Harry en 2018.

Costumes initialement diffusé de 2011 à 2019. Les 8 premières saisons de la série sont devenues disponibles sur Netflix en juin 2023, et toutes les saisons sont disponibles sur Peacock. Dès septembre, Costumes continue d’être l’une des émissions les plus regardées de Netflix. Le regain de popularité de la série amène les fans à s’interroger sur un éventuel redémarrage.

Costumes créateur Aaron Korsh a hésité à redémarrer la série après avoir été « très satisfait » de la façon dont la série s’est terminée après 9 saisons. « J’ai réussi à n’avoir honte d’aucun des épisodes que nous avons fait », a-t-il expliqué à Le journaliste hollywoodien. « Et donc, j’aurais peur [to do it again.] Ce n’est pas comme si je pouvais penser à une tonne d’émissions qui ont été redémarrées et que j’ai regardées, où je me suis dit : « Ouais, c’était génial ». Habituellement, je ne suis même pas intéressé à les regarder. Donc, encore une fois, si quelqu’un me contactait et que les acteurs étaient intéressés, j’y réfléchirais, si je pouvais trouver quelque chose qui m’excitait. Mais si je pouvais agiter une baguette magique et diffuser une autre émission, ce ne serait pas la continuation de Costumes.»