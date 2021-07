Patrick Healy de Hellman & Friedman sur la durée de ce boom de l’introduction en bourse

(Cliquez sur ici pour vous abonner à la nouvelle newsletter Delivering Alpha.)

Depuis plus d’une décennie, le marché boursier se contracte, grâce aux rachats d’actions, aux LBO, aux fusions-acquisitions en numéraire et aux faillites. Tout cela a changé récemment avec l’offre massive d’introductions en bourse, à la fois d’entreprises traditionnelles et de SPAC.

Patrick Healy, PDG de la société de capital-investissement Hellman & Friedman, se demande si cet environnement signale une transition durable de la privatisation vers les marchés publics.

(Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.)

Leslie Picker : Ce pendule semble s’être orienté vers l’expansion des marchés boursiers cette année. Pensez-vous que c’est une tendance durable ou va-t-elle revenir dans l’autre sens, en quelque sorte vers cette privatisation que nous assistons depuis une dizaine d’années?

Patrick Healy : Cela a été très, très actif et je pense que la toile de fond est une combinaison de l’offre et de la demande à l’ancienne. Les 10 dernières années ont vu une sorte de déséquité des marchés publics et à mesure que les marchés privés se sont institutionnalisés, ils ont pu non seulement former des sociétés et les conserver plus longtemps sur les marchés privés, mais aussi posséder des sociétés plus longtemps dans les marchés privés. Et je pense que ce que vous voyez en ce moment, c’est qu’une grande partie de cette offre revient sur le marché sous la forme de nouvelles entreprises qui existent depuis peut-être une décennie ou moins, et d’entreprises plus anciennes également. Et donc, vous savez, pourquoi les entreprises retournent des marchés privés vers les marchés publics ? Je pense que c’est fonction de la demande. Les investisseurs sont très soucieux de s’exposer à des sociétés en croissance. Et je pense que c’est l’orientation vers la croissance. Et je pense que cela a vraiment été une grande toile de fond pour les marchés des introductions en bourse. L’un des autres apports aux marchés des introductions en bourse est un contexte de volatilité. Et la volatilité reste, vous savez, raisonnablement faible, c’est donc un contexte favorable. Vous avez beaucoup d’entreprises intéressantes, en particulier celles axées sur la technologie ou la croissance, et elles répondent en quelque sorte à cette demande des investisseurs, vous savez, à la recherche de rendement. Donc, en ce moment, c’est un moment très favorable pour que les marchés privés, certains, fassent la transition vers les marchés publics.

Cueilleur: Mais est-ce que ça reste comme ça ? Et la raison pour laquelle j’ai posé cette question est que vous êtes peut-être en train de privatiser des entreprises publiques. Je veux dire, évidemment, vous pouvez également utiliser des accords de sponsor à sponsor. Mais vous venez de lever un fonds de 24 milliards de dollars – je veux dire, c’est beaucoup de capital à mettre en œuvre. Alors, pensez-vous que le contexte et les contours de ce marché si favorables à l’introduction en bourse des entreprises, et à l’augmentation de l’offre d’actions sur les marchés actions américains, sont-ils durables ? Ou pensez-vous qu’en fin de compte, ce genre de tendance à la privatisation que nous assistons depuis si longtemps va à nouveau prendre effet?

Healy : Je pense qu’en ce moment, avec la toile de fond des taux d’intérêt, comme nous en avons discuté dans la chasse au rendement, je pense qu’il y a une opportunité de marché très favorable pour les marchés publics, et je pense que la question, Leslie, qui repose probablement sur beaucoup d’investisseurs est ce qui va changer ça ? Et certaines des choses qui changeraient ce seraient les fondamentaux. Nous commençons à voir les bénéfices des entreprises atteindre ou dépasser les objectifs en ce moment, vous savez, si cela est durable à long terme alors que nous sortons de la situation COVID, nous ne le savons pas. C’est un aspect. L’autre aspect, bien sûr, est le spectre de l’inflation. Ce sont donc peut-être deux variables qui modifieraient l’appétit et l’appétit pour le risque et les niveaux de valorisation des marchés publics. Sur les marchés privés, regardez, notre monde a toujours été compétitif. Je suis dans l’industrie depuis 27 ans. Et les entreprises d’aujourd’hui, quelle que soit leur taille, qu’elles soient petites ou grandes, sont souvent soumises à un processus d’enchères. Et aujourd’hui, une entreprise qui évalue ce qu’elle pourrait vouloir faire, elle doit examiner les marchés publics — et cela pourrait être une inscription traditionnelle, cela pourrait être une SAVS, cela pourrait être une vente d’entreprise — ou cela pourrait être une engagement avec quelqu’un sur les marchés de capitaux privés et pourrait sagement choisir de faire quelque chose sur les marchés de capitaux privés, je pense que cela dépend principalement du type de partenaire qu’ils souhaitent. Et je pense que les marchés privés offrent souvent une expertise en quelque sorte avec cette nature de partenaire avec beaucoup de flexibilité pour permettre aux entreprises de peut-être, vous savez, de croître rapidement ou peut-être de poursuivre des acquisitions stratégiques. Donc, vous savez, certaines des raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait considérer le marché privé comme une alternative pour son entreprise, vous savez, pourraient être justement cela.

Cueilleur: On a beaucoup insisté sur le fait que vous avez ces entreprises qui entrent sur les marchés publics à un stade peut-être plus précoce qu’elles ne l’auraient fait autrement, en grande partie grâce aux acquisitions de SPAC, de nombreuses entreprises de véhicules électriques à pré-revenus, certains types de entreprises de technologie avec des revenus minimes à ce stade, les entreprises que vous verriez normalement entrer en bourse via une introduction en bourse. Pensez-vous que c’est globalement une bonne chose pour les marchés publics ? Vous pensez qu’en fin de compte, cela pourrait vous offrir une opportunité en tant qu’investisseurs privés?

Healy : Je pense que pour les investisseurs institutionnels et professionnels hautement qualifiés, je pense que ces investisseurs ont l’opportunité et la compréhension, ainsi que les antécédents et l’expérience nécessaires pour examiner les opportunités qui se présentent sur les marchés SPAC et les analyser. Je pense que c’est une opportunité moins avantageuse pour l’investisseur de détail et je pense donc que c’est probablement ce que Washington va examiner. Il y a beaucoup d’entreprises en phase de pré-revenu ou en phase de démarrage qui peuvent devenir publiques et je pense que cela est motivé par la liquidité et la disponibilité pour financer ces entreprises dans leur développement, qui se fera historiquement sur les marchés privés. C’est probablement un aspect moins durable des marchés publics et à mesure que de plus en plus de choses deviennent publiques, les investisseurs deviendront plus pointilleux et plus sélectifs, et cela s’orientera probablement vers la qualité supérieure, disons, en termes de performance commerciale, ou il y a va avoir un impact sur la valorisation pour accéder aux marchés publics pour les entreprises moins matures et moins développées.

Cueilleur: Nous avons parlé des 24 milliards de dollars que vous venez de lever. Est-ce le bon moment pour être acheteur en ce moment ? Y a-t-il suffisamment d’approvisionnement là-bas, quand vous avez cette compétition SPAC? Vous avez la concurrence des stratèges, vous avez la concurrence de certains de vos pairs du monde du capital-investissement qui, soit dit en passant, ont également levé des fonds massifs ces dernières années. Est-il possible de déployer cet argent? Qu’est-ce qui vous donne l’assurance que vous pouvez le faire ?

Healy : Je pense que l’une des choses qu’offre un environnement de marché fort comme celui-ci est que de nombreuses entreprises sont intéressées par la monétisation, et cela pourrait être les niveaux de valorisation, cela pourrait être une attente que les taux d’imposition puissent changer. Il y a donc beaucoup d’activité sur les marchés en ce moment. Beaucoup de ces entreprises ne sont généralement pas disponibles pour s’associer, acheter ou vendre, c’est donc une excellente occasion pour nous de trouver des entreprises de très haute qualité dans lesquelles nous pouvons choisir la durée dans laquelle nous voulons être investis. Même si les valorisations peuvent évoluer de haut en bas, l’une des choses intéressantes sur les marchés privés, en particulier le capital-investissement, c’est que vous avez la possibilité de détenir des entreprises pendant une longue période, de les développer, d’étendre la durée, de sorte que vous n’êtes pas un vendeur forcé à un moment donné .

Cueilleur: Traditionnellement, le capital-investissement a été un vendeur forcé avec vos fonds fonciers traditionnels. Vous pensez que cela change, que les attentes en matière de duration entre les sociétés de capital-investissement et les LP sont que vous pouvez détenir des actifs plus longtemps juste en fonction des valorisations actuelles ?

Healy : Je pense que vous auriez quelques choses à faire pour faciliter la prolongation de la durée. L’une est que nous sommes probablement dans la troisième ou la quatrième manche de l’institutionnalisation des marchés privés, comme les marchés privés se sont comportés, car plus de capitaux sont entrés, mais nous sommes en mesure de posséder et de conserver nos entreprises plus longtemps. Et nous n’avons plus nécessairement besoin de vendre quelque chose en cinq ans, ou d’écrire sur la chronologie, car nous avons la possibilité de restituer du capital à nos investisseurs par le biais de dividendes, peut-être une vente de participation. Ainsi, le développement des marchés privés, ainsi que la flexibilité et la créativité qui se manifestent sur les marchés privés, vous savez, est une opportunité vraiment puissante.

– Ritika Shah, producteur à CNBC, a contribué à cet article.