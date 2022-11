Patrick Haggerty, le chanteur country gay pionnier, a vécu “avec force et férocité”

Comme ça arrive6:33Patrick Haggerty, le chanteur country gay pionnier, a vécu “avec force et férocité”

Quelques années après que les émeutes de Stonewall ont lancé le mouvement des droits des homosexuels sous les projecteurs internationaux, le musicien country Patrick Haggerty a dû faire un choix.

“Est-ce que j’allais être ouvertement gay et défendre les droits des homosexuels, ou est-ce que j’allais me glisser à Nashville et rester dans le placard et essayer de réussir dans la musique country”, il a dit à CBC Winnipeg Radio d’information en septembre . “Le choix était difficile, mais il était complètement, incompréhensiblement impossible de faire les deux en 1973.”

Haggerty a choisi d’embrasser son identité et a formé le groupe de musique country queer Lavender Country. On pense que leur album éponyme de 1973 est le premier disque explicitement gay d’artistes ouvertement gays.

Haggerty est décédé lundi après avoir subi un accident vasculaire cérébral quelques semaines plus tôt. Il avait 78 ans.

Pendant la majeure partie de sa vie, sa carrière dans la musique country n’a jamais décollé. L’album Pays de la lavande est passé largement inaperçu, ne se vendant qu’à environ 1 000 exemplaires, jusqu’à ce que le label Paradise of Bachelors le réédite en 2014 et donne un second souffle à la carrière de Haggerty.

Cette réédition a été l’idée du co-fondateur du label, Brendan Greaves, qui est venu voir Haggerty comme un ami cher. Voici une partie de sa conversation avec Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Qu’est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous entendez Patrick Haggerty parler de cette décision qu’il a prise, qu’il s’est senti obligé de prendre, en 1973 ?

Il le décrit comme un choix difficile, mais je ne pense pas que cela ait jamais vraiment été un choix. Du moins pas au Patrick que j’ai connu des décennies après les faits. C’était toujours clair pour moi, vous savez, il n’y avait qu’une seule de ces routes qu’il pouvait suivre. Et il l’a fait avec force et férocité.

Haggerty, à droite, pose pour une photo avec son mari, JB Broughton, à gauche, dans leur maison le 18 février près d’une photo d’une cérémonie locale à laquelle ils ont participé après s’être légalement mariés au Canada en 2005. (Ted S. Warren/Associated Press)

Beaucoup d’entre nous découvrent tout juste M. Haggerty, son histoire et sa musique. Et j’écoutais juste la chanson Sortez en chantant de l’album de 1973 de Lavender Country, et ça commence par une si belle mélodie d’ouverture, puis il continue en chantant : “Waking up this morning to say: Hip, hip, hourra, I’m glad I’m gay.” Des mots simples, mais des mots puissants – hier et aujourd’hui.

Ouais, absolument. Vous savez, je pense que la chose remarquable à propos de Patrick, que toute personne qui le connaissait bien vous dirait, c’est qu’il était une voix pour l’amour. Il était tellement dévoué à la libération de tous, et tellement dévoué à l’honnêteté radicale et à l’empathie radicale. Et cela a commencé avec lui en embrassant sa propre identité, puis en défendant les personnes LGBTQ du monde entier et en défendant des causes antiracistes. Il cherchait vraiment à répandre l’évangile de l’amour, faute d’une meilleure façon de le dire.

Et être fier de qui il était.

Absolument. Et une partie de cela venait de son père, qui, dans l’État rural de Washington, juste de l’autre côté de la frontière canadienne, était ouvert à embrasser qui était Patrick, et lui a dit d’accepter son identité et d’être fier et: “Ne te faufile pas.” C’étaient ses mots.

Et Patrick a pris cela à cœur et a également fait savoir à tout le monde. Donc, vous savez, il était, d’une part, une diva totalement fabuleuse et ce qu’il a décrit comme une “salope marxiste hurlante”. Je ne sais pas si je peux dire ça ! [Laughs]

Mais d’un autre côté, il était ce père de famille extrêmement tendre qui occupait une place vraiment importante dans ma vie personnelle et ma vie de famille, ainsi que celles de bien d’autres personnes.

Parlons un peu de l’album de 1973 de Lavender Country. La chanson que j’ai mentionnée était tirée de cet album. Comment l’album a-t-il été reçu par les fans de musique à l’époque ?

Ce n’était pas exactement. Il a été en grande partie vendu et distribué par le biais d’organisations communautaires et à partir des dernières pages de publications gaies. C’était une sorte de secret parmi ceux qui le savaient, et beaucoup de copies se sont retrouvées entre les mains de gens qui en avaient vraiment besoin. Il a été vendu à partir des dernières pages, entre autres, d’une sorte de zine pour les homosexuels et les personnes LGBTQ vivant dans les zones rurales, ce qui était également la propre expérience de Patrick, alors il était fermement décidé à les contacter.

Il y avait un millier d’exemplaires pressés… et il a probablement fallu, vous savez, plusieurs années, voire près d’une décennie, pour déplacer ces exemplaires.

Patrick a toujours été déchiré à ce sujet. Il a estimé que l’album n’était pas adopté par l’establishment de la musique country de Nashville, pour des raisons évidentes. Mais il a également estimé que ce n’était pas nécessairement adopté par sa propre communauté non plus. Il était donc reconnaissant d’avoir une seconde chance.

Haggerty, à gauche, répète chez lui avec certains des musiciens de son groupe, Jack Moriarity, deuxième à gauche, LoLo Marie, deuxième à droite, et Bobby Inocente, à droite. (Ted S. Warren/Associated Press)

Et cette deuxième chance est venue de toi. Qu’est-ce qui vous a amené à l’album, puis qu’est-ce qui vous a amené à vouloir le rééditer près de 40 ans plus tard ?

J’ai entendu des rumeurs… sur son existence. Mais une connaissance collectionneur de disques m’a contacté et m’a rappelé qu’il existait bel et bien et qu’il avait localisé le numéro de téléphone de Patrick.

Alors je l’ai appelé à l’improviste. J’ai appelé Patrick. C’était il y a presque exactement neuf ans jour pour jour. C’était en octobre 2013. Et il était étonné et légèrement agressif. [Laughs] Il était naturellement très méfiant envers moi, un homme blanc hétéro, l’appelant à propos de cette partie de son passé.

Il avait quitté Lavender Country dans le passé et effectuait, occasionnellement, des reprises et des demandes de pays dans des maisons de retraite autour de chez lui.

Et nous avons commencé notre amitié à ce moment-là, et avons en quelque sorte franchi les barrières initiales, et réalisé que nous étions sur la même longueur d’onde et que nous partagions la même politique et qu’il valait la peine et qu’il était important de réintroduire ces chansons et son message – ce qu’il appelait “l’information ” – au monde.

Comment va sa famille ?

Il a un fils et une fille et un mari depuis de nombreuses années, JB J’ai parlé à JB hier et il est entouré de sa famille et de ses amis et, je pense, sous le choc. Je pense qu’il s’en sort du mieux qu’il peut.

Tout le monde est dévasté. Tout s’est passé très vite, et je suppose qu’il y a une pitié à cela. Il n’a pas souffert trop longtemps.

Et je suis sûr que le seul regret de Patrick était – et selon son mari, JB – c’est qu’il ne soit pas mort sur scène, ce qui était son espoir dramatique, je pense. [Laughs]

Brendan Greaves, à gauche, co-fondateur du label Paradise of Bachelors, son fils, Asa, et Haggerty. (Soumis par Brendan Greaves)

Il était évidemment un musicien et un activiste révolutionnaire. Mais il était votre ami, comme nous l’avons dit. Alors, quels souvenirs tourbillonnent dans votre esprit et dans votre cœur alors que vous essayez de lui dire au revoir ?

Il assumait pour moi un véritable rôle paternel ou avunculaire dans ma vie. Lorsque je l’ai contacté pour la première fois, je venais d’avoir un fils, et Patrick et JB étaient très persistants à se lier d’amitié avec mon fils Asa, à lui envoyer des cadeaux somptueux et à l’appeler. Ils s’intéressaient souvent plus à lui qu’à moi, semblait-il. Ils lui envoyaient des CD, des diadèmes, du maquillage et des livres sur la fierté gay de David Bowie, et vraiment n’importe quoi. L’information. Vous savez, ils voulaient qu’il ait l’information aussi, en tant que jeune génération.

Au-delà du rôle de Patrick en tant qu’artiste et activiste, qui est essentiel, vous savez, je chéris les souvenirs de lui jouant des chansons dans mon salon et de mon fils, Asa, le réveillant lui et JB dans la chambre d’amis et les câlinant. Et Patrick m’apprend sa recette de tarte à la crème de banane dans notre cuisine. C’est une bonne… Je pense à la tarte à la crème à la banane comme à une comédie burlesque que vous lancez sur le visage de quelqu’un. Et j’ai l’impression que c’était l’attitude de Patrick dans la vie. Vous savez, jeter cette tarte à la face des pouvoirs en place.